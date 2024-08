Come ormai raccontiamo da tempo su queste pagine, con l’indiscrezione lanciata proprio da PE, Stiven Shpendi si appresta ad andare a giocare in serie B in prestito. Nelle ultime ore, tra una situazione ed un’altra, Empoli e Carrarese si sarebbero trovate per il passaggio del giovane attaccante albanese. Anche gli ultimi movimenti di mercato in entrata facevano sempre più propendere per questa direzione.

Sarà un occasione ghiotta quella per Stiven. In maglia gialloazzurra potrà essere protagonista e giocare con continuità, potendo cosi riprendere il suo percorso di crescita che ad Empoli, in serie A, rischiava di fermarsi. Ricordiamo che gli azzurri hanno fatto un discreto investimento su di lui e che, da giugno prossimo, Shpendi sarà totalmente di proprietà dell’Empoli. Servirà ancora un pizzico di tempo per formalizzare il tutto ma siamo vicini.