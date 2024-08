Resta viva l’ipotesi che potrebbe portare a Josip Brekalo della Fiorentina. Il croato classe 1998 è fuori dai piani di Palladino in viola, ed il club di Commisso sta cercando una sistemazione. Quella di Empoli sarebbe un ipotesi gradita sia per il club gigliato, sia per lo stesso esterno ex Wolfsburg. Le parti, stando anche a quanto ci arriva da Firenze, sarebbe in contatto continuo per cercare di trovare la quadra che potrebbe accendere la trattativa. Per il giocatore potrebbero esserci anche delle piste estere ma, ci confermano, che l’Empoli sarebbe in vantaggio.

Il nodo da sciogliere sembrerebbe legato all’ingaggio del giocatore. Brekalo percepisce un milione e mezzo, più bonus, cifra totalmente lontana dai parametri di Monteboro. L’Empoli ha già fatto capire che l’operazione, ben accetta si può fare solo se la Fiorentina verrà incontro. Da un punto di vista tattico, Brekalo è un attaccante esterno, che può fare anche la mezzala. Nella scorsa stagione, sia a Firenze che a Spalato, ha giocato in un 4-2-3-1, facendo sempre il riferimento a destra dietro la punta. Vedremo cosa diranno le prossime ore.