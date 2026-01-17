Spunta un nuovo nome per il possibile mercato in entrata degli azzurri ed è quello dell’attaccante classe 1998 Luca Pandolfi, attualmente in forza al Catanzaro. Un profilo sicuramente esperto, sia per età che per conoscenza del campionato cadetto: Pandolfi può infatti vantare 93 presenze in Serie B, arricchite da 16 reti complessive, numeri che raccontano di un giocatore abituato a questo livello e alle sue dinamiche. La stagione in corso, però, non è fin qui da incorniciare. Pandolfi ha collezionato soltanto nove presenze con la maglia del Catanzaro, partendo titolare in appena due occasioni, senza riuscire a trovare la via del gol. Un impiego ridotto che potrebbe aprire spiragli di mercato. La possibile prolungata assenza di Pellegri, come già preventivato, adesso fa muovere l’Empoli anche in questo reparto.
L’indiscrezione arriva dai colleghi di Sky Sport, fonte da sempre molto attendibile e con canali privilegiati, in particolare con l’entourage dei calciatori. Quando da quella redazione emergono voci che riguardano realtà medio-piccole come l’Empoli, spesso c’è qualcosa di concreto alla base. Al momento, anche considerando che oggi si gioca, non abbiamo riscontri diretti da parte della società azzurra. Riscontri che proveremo a cercare nelle prossime ore per capire se il nome di Pandolfi possa davvero trasformarsi in qualcosa di più di una semplice suggestione di mercato. Pandolfi ci viene raccontato come un attaccante “intelligente” nei movimenti. Non è un centravanti statico ma un giocatore che sa leggere i tempi, attaccare gli spazi alle spalle dei difensori e muoversi in verticale senza palla. Questo lo rende efficace nei sistemi che richiedono frequenti scambi tra punte e trequartisti o mezzali. Fisicamente è equilibrato, con buona resistenza e agilità. Con il suo metro e quasi novanta di altezza si difende bene nei duelli e sa resistere alla pressione dei centrali avversari. Questo lo rende utile in un contesto come il 3-4-1-2 di Dionisi, dove l’attaccante deve saper accompagnare la manovra senza perdere i duelli individuali.
In carriera Pandolfi ha vestito le maglie di Alessandria, Cosenza, Turris, Castrovillari, Juve Stavia e, soprattutto Cittadella. In Veneto è dove ha lasciato maggiormente il segno. Passato proprio nella scorsa estate dal Cittadella al Catanzaro. Come detto capiremo meglio nelle prossime giornate se il rumors potrà diventare qualcosa in più. Sul giocatore ci sono anche le attenzioni del Bari
