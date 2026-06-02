I colori dell’Empoli torneranno a brillare, lontano dalle ansie da salvezza e dalle scorie di una stagione tribolata, questo fine settimana sul palcoscenico del Festival della Serie A. Due storiche maglie azzurre troveranno infatti spazio nella mostra in programma nel contesto della kermesse di fine stagione, voluta dalla Lega Serie A, che dal 2024 si tiene nella città ducale. Considerato il successo di critica e pubblico registrato lo scorso anno, l’Ufficio Marketing di via Rosellini ha deciso di affidare nuovamente alla Lega dei Collezionisti il compito di esporre una raccolta di cimeli evocativa della storia del calcio italiano dagli albori ai giorni nostri.

La locandina dedicata al derby dell’Arno ’97/’98

Il tema scelto dall’associazione per l’edizione 2026 è stato quello dei “derby d’Italia”, rivivranno così nelle teche della mostra due sfide in particolare, Empoli-Fiorentina (1997-98) e Livorno-Empoli (2005-06), grazie al contributo del “nostro” Massimiliano Ciabattini già socio della Lega dei Collezionisti nonchè membro del Direttivo del sodalizio. Le maglie azzurre saranno affiancate da quelle dei “rivali” provenienti dal Museo Viola presieduto da David Bini e dalla collezione Cuore Amaranto curata del labronico Miki Garzelli.

L’azzurra 1997/98 sarà la n.10 indossata da Giovanni Martusciello, modello Errea che tutti i tifosi azzurri (almeno quelli di una certa età) ricorderanno aver tenuto a battesimo il ritorno nella massima Serie dell’Empoli di Spalletti nella gara del Franchi di Firenze contro la Roma. La 2005/06 sarà invece la Asics n.50 di Francesco Pratali, caratterizzata dall’iconico taglio tipo-Monaco evoluzione della divisa della stagione precedente. Maglie che rievocano il fascino di un calcio lontano da quello contemporaneo, con molti meno sponsor a impataccare le divise, e di due Empoli coinvolgenti, solidi, organizzati e battaglieri, il cui ricordo ritempra cuori messi alla prova da due stagioni di amarezze e da un presente tutto da decifrare.

Chi volesse andare oltre le vicende di casa nostra, avrà al possibilità di ammirare una selezione di stracittadine e derby regionali rievocati attraverso maglie indossate, gagliardetti storici e altre memorabilia, che andranno dal completo del Parma datato 1919 alla maglia del Como di Nico Paz del 2025, passando attraverso i cimeli di icone assolute come Maradona, Suarez, Platini, Ronaldo il fenomeno, Maldini, Zico, Mancini, Rivera, Rumenigge, Zamorano e tanti altri.

La mostra, che comprenderà in totale oltre 100 maglie e altrettanti gagliardetti, sarà allestita in piazza Battisti, a due passi dalla centralissima piazza Garibaldi. Gli oltre 150 mq dell’esposizione, più del doppio rispetto allo scorso anno, saranno aperti con ingresso libero Venerdì e Sabato dalle 10:00 alle 20:00 e Domenica dalle 10:00 alle 13:00.