|EMPOLI
|2
|ASCOLI
|2
MARCATORI: 14′ Dipierdomenico, 55′ Monaco, 69′ Mbaye, 70′ Egan
EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Bagordo(45′ Baralla), 8 Mazzi, 9 Campaniello(61′ Blazic), 10 Chiucchiuini(45′ Fiorini), 11 Monaco(76′ Orlandi)
A disposizione:12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Baralla, 15 Blazic, 16 Blini, 17 Diousse, 18 Fiorini, 19 Gori, 20 Orlandi, 21 Pasalic, 22 Rugani, 23 Samb
ALL. Andrea Filippeschi
ASCOLI: 1 Rosa, 2 Rama, 3 Dipierdomenico, 4 Russo, 5 Di Teodoro, 6 Mbaye, 7 D’Agostino, 8 Casillo, 9 Balducci, 10 De Witt, 11 Picca(77′ Ciafardini)
A disposizione: 12 Dente, 13 Tocchi, 14 Diamanti, 15 Vischia, 16 Angelino, 17 Bruni, 18 Ciafardini, 19 Finotti, 20 Candido, 21 Tassotti, 22 Di Salvatore
ALL. Emiliano Corsi
Arbitro: Federico Tassano
Assistenti: Ferrara, Arcella
Ammoniti: 48′ Rosa, 71′ De Witt, 74′ Egan, 83′ Mbaye, 88′ Baralla
Espulsi:
- Prima metà di gara dove l’Empoli ha faticato più di quello che probabilmente si aspettasse contro una squadra che ha dimostrato grande determinazione e compattezza. Lenta la reazione dopo il vantaggio iniziale bianconero, ma pian piano sono venute fuori le qualità della squadra. Qualche problemino, forse, permane nel momento di tramutare il gioco ed il possesso palla in situazione pericolose. Nella ripresa rientra forte in campo l’Ascoli dopo essersi un po’ abbassato sul finire di primo tempo e l’Empoli sembra subire tanta questa pressione corale. La gioia del pareggio purtroppo dura poco ma Egan riequilibra subito il match. Empoli comunque sicuro del proprio primo posto in classifica forte del vantaggio accumulato fin qui, ma ci sarà sicuramente qualcosa su cui lavorare in settimana.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
3′: Subito in avanti l’Ascoli che si guadagna anche un calcio d’angolo, non sfruttato bene però dagli ospiti.
8′: Prova l’Empoli ad interrompere il prolungato possesso palla avversario alzando allinea del pressing ma esce bene l’Ascoli
14′: GOL DELL’ASCOLI! Dopo un primo quarto d’ora di dominio bianconero riescono a trovare la via del gol. Azione corale finalizzata da De Witt che con una trivela meravigliosa trova l’incursione di Dipierdomenico che col sinistro incrocia perfettamente
18′: Prova a reagire ora l’Empoli che però si affida per il momento a iniziative individuali
23′: Maggiore coraggio in fase offensiva da parte dell’Empoli ma ancora nessun tiro in porta o azione pericolosa
25′: Chiusura fondamentale di Bembnista! Sul lancio in profondità per Picca va avuto Antonini con l’avversario che si ritrova a tu per tu con il portiere ma rientra bene il centrale polacco.
29′: Ascoli adesso schiacciato in difesa dagli azzurri, manca ancora lucidità nell’ultimo passaggio
33′: Punizione di Campaniello che finisce di poco alta sopra la traversa
37′: Clamoroso errore! Retropassagio sbagliato di un difensore dell’Ascoli e Campaniello che si avventa sul pallone vagante, il portiere interviene a gamba tesa colpendo in maniera decisa la caviglia del numero 9 azzurro ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo.
44′: Seconda metà di tempo decisamente più convincente da parte dell’Empoli che fatica però ad arrivare al tiro.
47′: Finisce il primo tempo.
SECONDO TEMPO
45′: Nell’Empoli fuori Chiucchiuini e Bagordo dentro Baralla e Fiorini
45′: Inizia il secondo tempo
49′: Seconda chiamata discutibile dell’arbitro! Campaniello sorprende alle spalle un difensore bianconero che lo trattiene facendolo cadere ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo.
54′: Ascoli che prova a reagire allo sforzo offensivo dell’Empoli minacciando sempre la ripartenza
55′: GOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI!!! Bella azione corale che si conclude con il traversone di Tavanti per l’incornata in solitaria da parte di Monaco.
61′: Nell’Ascoli fuori Dipierdomenico dentro Finotti, fuori anche Balducci dentro Di Salvatore
61′: Nell’Empoli fuori Campaniello dentro Blazic
66′: Di nuovo pericoloso l’Ascoli, gran botta da fuori del numero 8.
68′: Empoli che ora fatica a costruire in avanti.
69′: GOL DELL’ASCOLI! Calcio d’angolo battuto corto e poi cross che trova perfettamente l’inserimento di Mbaye di testa.
70′: RISPONDE SUBITO L’EMPOLI! Gol di cattiveria di Egan! Mischia su calcio d’angolo con Monaco che palleggia bene in area e poi trova il passaggio per il compagno che incrocia bene col destro.
76′: Doppia grandissima occasione per l’Empoli! Prima Tavani non trova la giusta coordinazione per servire Monaco da solo in area e poi Blazic spara alto dal limite dell’area
76′: Nell’Empoli fuori Monaco dentro Orlandi
77′: Nell’Ascoli fuori Picca dentro Ciafardini
80′: Grande sforzo offensivo ora dell’Empoli alla ricerca del gol del vantaggio
81′: Nell’Empoli fuori Egan dentro Rugani
82′: Spreca una buona occasione in ripartenza Baralla che esita un attimo di troppo a calciare
84′: Occasione divorata! Si ritrova Orlandi la palla tra i piedi dopo un rimpallo ma davanti al portiere non angolo bene la conclusione
89′: Forcing finale degli azzurri
89′: Nell’Ascoli fuori De Witt dentro Vischia
90′: 5 di recupero
94′: Prova la gira da dentro l’area Orlandi ma viene murato prontamente dal difensore.
95′: Finisce la partita !