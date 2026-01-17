Il Verona, stando a quanto riportato da alcuni siti specializzati, starebbe spingendo per avere Nosa Obaretin nel corso di questa sessione di mercato. Sul giocatore, come già scritto da PE, ci sarebbe anche il Torino che starebbe dialogando con il Napoli ma per giugno. Gli scaligeri invece stanno premendo per averlo adesso e, sempre stando a quanto riportato, avrebbe già l’avallo della società campana. Chiaro che l’Empoli ha piena voce in capitolo avendo il diritto alle prestazione del calciatore fino al 30 giugno 2026.

Al momento non arrivano conferme specifiche da Monteboro, però pare che il discorso ci sia e che l’Empoli abbia fatto capire di come l’eventuale uscita debba essere in qualche modo indennizzata. Potrebbe aprirsi quindi un tavolo con il Napoli (o con lo stesso Verona) per capire se poter arrivare ad un altro elemento di interesse. Difficile che possa correre moneta visto che si tratta di un prestito secco. Situazione che capiremo meglio nelle prossime ore.