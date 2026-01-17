|E M P O L I
0
SUD TIROL
1
24′ Pecorino
Al Castellani gli azzurri cadono contro il Südtirol, che si impone per 1-0 grazie a un colpo di testa di Pecorino nel primo tempo, abile a sfruttare un calcio d’angolo. Una sconfitta che interrompe la striscia positiva dell’Empoli e che rappresenta, nei contenuti e nella prestazione, un passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime settimane, in particolare nella brillante uscita di Cesena. Nella prova opaca dell’Empoli c’è senza dubbio anche il merito degli altoatesini, che hanno interpretato la gara con grande attenzione tattica, riuscendo a imbrigliare le principali soluzioni di gioco della squadra di Alessio Dionisi. Soprattutto nella prima frazione, il Südtirol ha limitato efficacemente ritmo, ampiezza e verticalità degli azzurri, togliendo fluidità alla manovra e colpendo alla prima vera occasione utile. Il primo tempo è stato senza dubbio da dimenticare ed è probabilmente una delle peggiori frazioni viste da quando Dionisi siede sulla panchina azzurra. Poche idee, poca intensità e difficoltà evidenti nel trovare spazi contro una squadra corta, compatta e sempre ben posizionata sotto la linea del pallone. Nella ripresa l’Empoli prova a cambiare passo, alzando i giri del motore e cercando con maggiore convinzione la via del pareggio. Qualche situazione potenzialmente pericolosa viene creata, la pressione cresce, ma manca sempre l’ultima giocata, quella capace di cambiare l’inerzia del match. Le polveri restano bagnate e il gol che avrebbe potuto riaprire la gara, per quanto visto soprattutto nel secondo tempo anche meritato, non arriva. La sconfitta non cancella il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi, ma conferma che alla squadra manca ancora qualcosa per poter ambire con continuità a guardare più in alto. I margini di miglioramento restano evidenti e dovranno essere colmati strada facendo. Non convincono alcune scelte iniziali, in particolare la rinuncia alle due punte con la preferenza accordata a Ceesay rispetto a Shpendi dall’inizio. Non positiva nemmeno la prima gara da titolare di Haas, apparso ancora lontano dalla migliore condizione. Nessun singolo, in generale, brilla quest’oggi. Questa battuta d’arresto dovrà servire come ulteriore lezione, perché la Serie B è anche questo: non solo partite in cui puoi imporre il tuo gioco, ma anche confronti contro squadre capaci di sporcarlo, limitarlo e portarti su un terreno dove ogni errore si paga a caro prezzo.
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (72′ Ebuhei), Ghion (71′ Degli Innocenti), Haas (58′ Ignacchiti), Moruzzi; Ceesay (58′ Shpendi), Ilie (80′ Popov); Nasti.
A Disp: Perisan, Gasparini, Curto, Degli Innocenti, Yepes, Tosto, Carboni, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi.
SUD TIROL (3-5-2) : Adamonis; Kofler, El Kaouakibi, Veseli; Molina, Tait (63′ Frigerio), Tronchin, Casiraghi (63′ Crnigoi), Zedadka (74′ S. Davi) ; Merkaj (68′ Verdi), Pecorino (63′ Odogwu).
A Disp: Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Pietrangeli, F. Davi, Brik.
Allenatore: Fabrizio Castori
ARBITRO: Sig. Bonancina di Bergamo. Assistenti: Scatragli/Fontani. VAR: Monaldi/Paganessi.
Ammoniti: 19′ Zedadka (S), 44′ Merkaj (S), 46′ Tait (S), 80′ Verdi (S), 86′ Tronchin (S).
LIVE MATCH
95′- Il Sudtirol espugna il Castellani capitalizzando la rete di Pecorino al 24′ della prima frazione. Brutta prestazione complessiva della truppa di Dionisi, incapace di cambiare il volto di una partita nella quale non è mai riuscita ad entrare in ritmo facendosi irretire dalla condotta degli avversari.
94′- Moruzzi! sinistro da dentro l’area debole blocca senza problemi Adamonis.
93′- Anche Fulignati partecipa alla manovra offensiva, il suo cross dalle retrovie viene bloccato in presa alta da Adamonis.
92′- Ancora un fallo in attacco di Moruzzi ai danni di Frigerio.
91′- Fischiato un fallo generoso a Moruzzi ai danni di Molina.
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
89′- Il fallo stavolta lo commette Frigerio su Degli Innocenti.
88′- Conquista l’ottavo angolo la squadra azzurra, cross di Degli Innocenti allontanato dalla retroguardia ospite.
86′- Finisce nella lista dei cattivi Tronchin per fallo su Shpendi
85′- Sinistro di Verdi dal vertice sinistro dell’area ribattuto in angolo.
83′- Si perde tra i piedi di Adamonis l’azione degli azzurri.
81′- Sugli sviluppi del corner la girata di Popov in area ospite finisce sopra la traversa.
80′- Ammonito Verdi per aver ritardato il calcio di punizione.
80′- Ultima sostituzione anche per gli azzurri: Popov per Ilie.
78′- Brutto errore in uscita di Elia facendo ripartire il Sudtirol in campo aperto, Verdi cerca in verticale Odogwu finito in fuorigioco.
77′- Cross basso di Ebuhei respinto dalla retroguardia ospite.
76′- Meno di un quarto d’ora a disposizione degli azzurri per arrivare al pareggio.
74′- Ultima sostituzione per il Sudtirol: Simone Davi per Zedadka.
72′- Altra doppia sostituzione per gli azzurri: Degli Innocenti ed Ebuhei per Ghion ed Elia.
71′- Cross da destra di Elia su cui non arrivano Shpendi e Moruzzi.
69′- Gara molto spezzettata, ennesima punizione in favore degli azzurri.
68′- Quarto cambio per il Sudtirol: Verdi per Merkaj.
66′- Si procura un tiro dalla bandierina la squadra azzurra. Il cross di Ilie attraversa l’area, poi viene fischiato un fallo a Moruzzi.
64′- Guarino! il suo colpo di testa da dentro l’area respinta da Adamonis, poi allontana la difesa altoatesina.
63′- Triplo cambio per il Sudtirol: Frigerio, Crnigoj e Odogwu per Tait, Casiraghi e Pecorino
61′- Fallo in attacco di Nasti, punizione in favore degli ospiti affidata al destro di Adamonis.
60′- Ci prova Nasti da dentro l’area bloccato da Adamonis.
58′- Arrivano i primi cambi della gara, li effettua Alessio Dionisi: Shpendi e Ignacchiti per Ceesay ed Haas
55′- Incursione di Haas ma il suo suggerimento in verticale è troppo profondo per Ceesay che commette fallo su El Kaouakibi
51′- Ilie subisce il fallo di Tait, punizione per gli azzurri.
49′- Attacca con maggiore convinzione la truppa di Alessio Dionisi. Mentre si stanno scaldando almeno cinque elementi della panchina azzurra.
47′- Reclama un calcio di rigore l’Empoli per un presunto fallo di mano di Kofler, sul proseguo dell’azione ci prova Haas con il destro con palla a lato.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Sudtirol.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo fra qualche fischio del Castellani con il Sudtirol in vantaggio sull’Empoli per 1-0. Decide al momento l’inzuccata vincente di Pecorino (In rete anche all’andata). Netto passo indietro per gli uomini di Dionisi in questa prima parte della gara, bloccati dal pressing avversario, incapaci di rendersi pericolosi.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
44′- Ammonito Merkaj per fallo su Fulignati appena fuori dall’area.
43′- Punizione in favore degli azzurri nella propria metà campo.
41′- Sinistro velenoso di Casiraghi respinto d’istinto da Fulignati.
39′- Si procura il quarto angolo la squadra di Castori.
37′- Elia punta Veseli, scarico per Ilie: il suo sinistro di contro balzo controllato agevolmente da Adamonis.
36′- Errore di Lovato a testimonianza delle difficoltà palesate dalla squadra di Dionisi.
34′- Rinvio di Fulignati a cercare la linea mediana del campo. Fallo in attacco di Ilie ai danni di El Kaouakibi.
32′- Brutto pallone perso da Ghion, sul proseguo dell’Azione arriva il terzo pareggio anche per l’Empoli.
30′- Esterno di Casiraghi per Merkaj che anticipa Guarino trascinandosi il pallone oltre l’out sinistro.
28′- Fatica la squadra azzurra a trovare spazi facendosi irretire dall’organizzato pressing avversario.
26′- Beneficia di una rimessa laterale la truppa di Alessio Dionisi.
24′- Si porta in vantaggio il Sudtirol, sugli sviluppi del corner di Casiraghi con palla scodellata in area stacco aereo vincente è stato di Pecorino non lasciando scampo a Fulignati vanamente proteso in tuffo
23′- Moruzzi procura il terzo angolo anticipando Molina.
21′- Elia sfonda a destra lascia partire un cross sul secondo palo dove Kofler ha anticipato Moruzzi.
19′- Zedadka si presenta in area finendo a terra, Bonacina lo ammonisce per proteste. Si riparte con una punizione per gli azzurri all’interno dell’area.
17′- Punito l’intervento di Guarino su Merkaj.
16′- Dalla bandierina lo scarico di Elia per Ceesay, il suo destro si alza sopra la traversa.
14′- Gli azzurri cercano con il lancio in verticale a superare il pressing avversario. Arriva il primo angolo per l’Empoli.
12′- Dalla bandierina il numero 17 ospite respinge Obaretin, sarà ancora angolo. Sugli sviluppi del secondo angolo per la squadra di Castori ci prova Merkaj da dentro l’area, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.
11′- Il pressing a tutto campo del Sudtirol sta creando non pochi problemi alla squadra di Dionisi. Lovato costretto al fallo per fermare Merkaj al limite dell’area spostato sulla sinistra. Il destro di Casiraghi respinto da Lovato oltre la linea di fondo; primo angolo per gli ospiti.
9′- Casiraghi obbliga Lovato all’out dal settore sinistro del fronte offensivo ospite.
7′- Accelerazione di Elia sulla destra fermato in fallo laterale da Kofler.
5′- Scontro fra Nasti e Zedadka, punizione in favore degli azzurri.
3′- Impreciso il passaggio di Casiraghi verso Merkaj. Si riparte da Fulignati.
1′- Nasti si procura un calcio di punizione nella metà campo ospite.
1′- Il primo pallone della gara viene giocato dal Sudtirol.
0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso questa notte.
0′ – Si va con un 2-1 davanti vista la scelta di Ceesay per Shpendi. Prima da titolare per Haas con fascia da capitano.
1° Tempo
se si vince oggi, siamo salvi! Forza!
Mai visto uno stadio così vuoto…da anni. se
Sisi il problema è proprio lo stadio.Guarda le performance che offre la squadra e ti rispondi da solo…
Ma che gioco di cacca è questo?
Povero Empoli che finaccia. Imbarazzanti.
come sei esagerato
Orribili! non si sta praticamente giocando a calcio…..
diciamo che dionisi ha cannato la formazione per ora…si è pagliuchizzato
La palla praticamente non passa da centrocampo… recuperano in difesa e lanciano lungo… come abbiamo palla a centrocampo é persa.
che non avendo la torre, è palla persa!
Salvo solo Elia, gli altri… 😴😴😴
non posso purtroppo vedere la partita peró sentendo la radio sembra si giochi contro il real Madrid
Questa è una vera vergogna. il Sudtirol sembra il real Madrid.
Certe partite fa veramente voglia di fare altro.
Proprio 0 gioco. Si spera in isolati episodi. Il problema é che spesso ci troviamo in queste condizioni, indipendentemente dagli interpreti
ma un tiro in porta?
Primo tempo da incubo! Ma cosa ha fatto Lovato? I tre in attacco inconsistenti.
“meno male abbiamo vinto a Cesena”
Questa squadra è così: discontinua.
A volte fa partite grintoso, a volte entra moscia in campo.
Speriamo che la musica cambi nel secondo tempo, ma ci vuole più velocità, sperando che loro calino fisicamente più di noi.
Mi aspettavo una partita rognosa, ma noi ci stiamo mettendo del nostro per complicarcela.
Tutte le volte che Cesay viene messo in questa posizione pascolatrice tra le linee non si combina,mai niente di buono. Classifica partita che se non segni subito non lo farai mai.
A lui piace pascolare. Ha il giusto ritmo.
Formazione impresentabile! Svogliata, inconsistente, irritante! Questa volta caro Mister l’hai toppata alla grande!!
La presunzione è una brutta bestia!
Si gioca in nove .15 e 10 non pervenuti
incommentabili,e poi formazione sbagliata di brutto,subito Shpendy e Degl’Innocenti poi oggi è fuso anche Lovato…!!!
Spero in un autorete, l’Empoli, a parte Elia, è avvilente !
Non commento il primo tempo…mi soffermo come in altro articolo su voce di Pandolfi… media 1 gol ogni 6 partite…”Numeri che raccontano di un giocatore abituato alla categoria e alle sue dinamiche” dice PE…. appunto…dice… dov’è il collegamento con la partita di oggi?… eppure c’è…
Ma come fa un allenatore a mettere in campo una squadra così. Viene da domandarsi: ma cosa fanno durante la settimana? Fossi Dionisi mi vergognerei.
o corsi vendi non ai più soldi sparisci dal calcio
ma come si può battere una punizione cervellotica come quella al 53′
Con Ebuei al posto di Elia si defende lo 0 . O lwca un difensore e passa a 4
ma Popov fa schifo?
Fa schifo sta squadra…tristissima
Già venduto e secondo un’assurda logica non deve giocare 🤦
Se era già venduto era già andato via… semplicemente sia Pagliuca che lo ha utilizzato per cause di forza maggiore e poi lo ha marginalizzato… che Dionisi che lo ha praticamente tagliato fuori dall’inizio…lo ritengono nom ancora all’altezza della Serie B.
Il mercato non è finito, aspetta e vedrai
La più brutta partita della stagione… inguardabili
Siamo poco !
Allora sempre sostenuto questa è una squadra mediocre più verso il basso che verso l alto , quindi la lotta è sulla salvezza è inutile essere ottavi e pensare di fare chissà che cosa , lottiamo per salvarci il prima possibile .
La penso anche io esattamente così. Bisogna pensare solo alla salvezza anche perché è un attimo ad essere invischiati negli ultimi posti.
Purtroppo la squadra è questa…..
…
Non l’avremmo pareggiata neppure al minuto 125.
Squadra monofase.
Senza grandi talenti.
Che pena. Contestare adesso. Basta buonismo
Manovra troppo lenta, oggi non si è giocato bene
A parte l’arbitraggio di mxxda:
– incomprensibile Ceesay invece di Shpendi;
– incomprensibile l’ingresso di Ebuehi;
– incomprensibile che Popov non giochi mai.
levati i prosciutti dagli occhi.
Invece di dare colpe all’arbitro (che peraltro ha arbitrato benissimo) guarda che giocatori abbiamo.
Non mi pare che l’arbitro abbia influito sulla partita. Ne abbiamo visto di migliori, ma forse più spesso di peggiori.
Che pena…perdere contro una squadra che non è stata capace di fare un’azione nemmeno quando vincevano in contro piede. e noi palla al portiere che lancia in area alla viva il parroco con i terroni altoatesini che sapevano solo buttarsi in terra a cercare sistematicamente il fallo (castori ma vaffa te e il tuo anti calcio catenaccio).
E si pensa a vendere…anche dalla primavera….corsi vattene!!!!
una squadra che lotta per la salvezza puo’ perdere queste partite, vanno fatti 11 punti e siamo salvi.
in estate giravano voci di mulattieri e de luca, ma evidentemente la societa’ non puo’ permettersi piu’ di un pandolfini…
D’accordo su quello che scrive Roberto
Dionisi da esonero istantaneo.
Lui, dopo avere messo in campo una squadra cosi, dovrebbe dare le dimissioni. Ma cosa gli ha messo in testa durante la settimana? Forse di fare una merenda all’aperto .
Ma pensate un po Sudtirol 5 ammoniti, Empoli 0 ammoniti. Roba da non credere.
Certo ma secondo voi un allenatore manda a Ca, care a caso ?con i giocatori buoni gli allenatori diventano lecchini…
Questo fenomeno va mandato subito via prima che faccia altri danni
Entella, Juve Stabia , ora Sud Tirol mai vergognato così in vita mia basta non ci possiamo fare il sangue amare per un branco di pecore a pascolare!
Io mi sarei stufato di avere ragione non la voglio !
Ci fosse un cristiano ora che dicesse ma perché quello insiste,forse tutto scemo non lo è ! ecco io per una mezza prestazione non mi faccio di certo ingannare …
oggi a me sembra che sia voluta per dimostrare che i giocatori vanno bene questi ….
Dai Veseli siamo riusciti a farlo diventare noi oggi un fenomeno….
Basta voglio la testa di Dionisi …
ma quando si decidano a mandare via questo spece di allenatore.
basta essere presi in giro
Non un passo indietro ma dieci passi indietro anche da parte dell’allenatore.Formazione sbagliata,giocatori abulici e senza carattere.Un mezzo tiro in porta contro una squadra che non ha mai vinto in trasferta.Non si gioca in casa con una sola punta.E poi perche’ non ha giocato lo spagnolo che e’ l’ unico che ha grinte a centrocampo?Carlo B
…..temevo già in partenza questa partita per il fatto di avere di fronte Castori, che è un maestro nel gioco ostruzionistico, se poi vai anche sotto…ciao. All’andata s’ebbe vagonate di culo.
Non siamo stati buoni a prendere un allenatore giovane tipo Aquilani o Abate ma prima uno da manicomio e poi quella specie di minestrone riscaldato, con tre allenatori da pagare poi…. oggi indegni veramente!!!
Lo sapevamo tutti che tipo di partita ci aspettava: loro chiusi a riccio sperando nei falli laterali e nei calci piazzati, noi a fare la gara (possesso palla 70% a 30%). Era uno zero a zero scritto, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Amen, guardiamo avanti.
Vittoria del sud Tirol nettamente meritata.
Noi siamo una squadra da 10-12sesima posizione. Niente di più.
Senza lilleri non si lallera.
Dionisi comunque è un allenatore che si sta dimostrando modesto.
Un Empoli bruttino, ma il pari ci stava tutto contro l’anticalcio Castori. Non mi è piaciuto nemmeno l’arbitro che gli ha concesso tutto.
Uscito Elia si è spenta la luce. Contento solo per le 100 partite di Haas e per aver rivisto in campo Ebuhei
Quanto ci è mancato Pellegri 😭
E ti mancherà..
direi che oggi si è messa una pietra tombale sulla serie A diretta.sempre che qualcuno ci credesse ancora. 2 domande : perché si è iniziato a giocare dal 46esimo?…perché Fulignati tieni il pallone ogni volta 10 minuti per poi regalarlo a loro con un lancio lungo?
Perché il nostro centro campo è leggerino. Ed è lì che il nuovo Ds dovrà operare….
Non è leggerino, è scarso tecnicamente, è diverso.
Pagliuca non c’è l’ha mai avuto, ne lui e ne Nasti …
ora mi fate arrabbiare sul serio !…
pensa se di era vinto con questi pecoroni il mercato non veniva fatto ma a sto punti non dovevi toppare nulla cercato e voluto nessuno me lo toglie fi testa!
Il primo tempo doveva finire 0-2 …. un dico altro Veseli il fenomeno!
Ma ancora non ha scritto quello dei Gufi e colpa di loro dillo almeno tu sarai contento!
il gioco che abbiamo visto oggi dell empoli se un allenatore lo presenta in una squadra di amatori viene mandato via subito
Nulla, queste squadre qui le soffriamo: Entella, Pescara, Sudtirol…..
Quando invece affrontiamo le big che giocano più aperto, riusciamo a esprimerci come sappiamo.
Giriamo pagina e pensiamo a venerdì. Se la Juve Stabia perde siamo sempre ottavi, la nostra posizione.
Elia e Ilie avrebbero anche messo delle discrete palle nel mezzo nel secondo tempo, peccato. Popov doveva entrare molto prima secondo me.
pensiamo di non perdere a carrara e giocarsela perlomeno col modena,se imbecchi tre risultati negativi sei in fondo………………alla fine …..sei una squadretta…………
Carrarese Modena Palermo…tre partite toste… vediamo il mercato… certo, se si parla di Pandolfi…oggi partita da “dinamiche di serie B”… sinceramente già in settimana qualcosa non tornava… il giorno dopo Cesena, un Empoli lanciatissimo viene quotato in casa con Sudtirol a 2.30…come con Palermo o Frosinone…mah……quota ulteriormente salita oggi…forse non dovevamo vincere all’andata…e quindi, se questo è, paradossalmente sono più tranquillo di altri… ottavo posto o anche settimo o sesto sono alla portata… sempre se la società vuole farci vedere i play off…per esempio, gli anni di Campilongo con Eder e primo di Aglietti la squadra era da play off, ma volutamente si rimase fuori…
Oggi il “colpevole” ha solo un nome ed un cognome: Alessio Dionisi! (può capitare)…ha iniziato con una formazione “fuori dal mondo” e non ha saputo assolutamente “leggere” la partita…può capitare…Ceseey in quella posizione è un insulto al calcio…cmq testa bassa e pedalare…
Giornata incredibile, solo il Venezia ha vinto in casa (col Catanzaro in 10) poi tutte vittorie esterne o pareggi
Castori allenatore esperto e scafato mette al meglio la sua squadra, tosta , fisica che consce i suoi limiti ….ma sopratutto i nostri
Non pressavano il Ns portiere nelle ripaternze , obbligando lui ad impostare con i rilanci lunghi dove avevano vita facile , e ripartivano in verticale sereni , sapendo dell inconsistenza del ns centrocampo .
Palle alte sempre loro, dominavano
Seconde palle sempre loro , dominavano
Altro che Castori catenacciaro , Dionisi non ci ha capito nulla per tutta la partita
Per chi si esaltava per Cesena , Ilie sembra un Under 18 e Ghion ed Haas hanno passo lento ….se non hai un “Tait” a centrocampo sei sovrastato sempre
Disamina perfetta,tranne il discorso sul Tait.Comincio a pensare che il problema sia più strutturale e complesso..La squadra è stata progettata male o forse è stata semplicemente pensata per quello che sta ottenendo,con buona pace di noi tifosi,sempre meno presenti allo stadio ed ultras sempre più sviliti.Ma la nostra pizza è questa, facciamocene una ragione…Buona giornata a tutti.
Piazza non pizza,ovviamente…quella mi piace sempre..
un primo tempo che passerà alla storia come il peggiore ,da quando l Empoli nel 1920 iniziò a giocare giocatori da eccellenza..scarichi ..senza tirare in porta..bisogna che la società corra subito ai ripari..e stato preso un nuovo ds..non solo per gli aperitivi..spettacolo indecoroso..offerto oggi..e poi si pensa allo stadio..ma se non abbiamo un gioco..non abbiamo grinta..questo obbrobrio offerto oggi ai tifosi è un insulto che non meritiamo
un appunto a Dionisi..chiedi perlomeno i rinforzi..perché con questi passi da bischero..nessuna fisicità a centrocampo..nessun incontrista..il pur bravo Nasti..occorrerà mettergli i trampoli per saltare di testa..4 5 giocatori di categoria.occorre altrimenti i playoff li vedi con il binocolo..oggi veramente vedendo il primo tempo..solo tristezza..noi che anno giocavamo contro il Milan.. e oggi abbiamo perso con una squadra con tredici tifosi al seguito per il bene dell empoli correte subito ai ripari
Come dicono i francesi? C’est la vie! Negli anni scorsi vincevamo a Milano, a Torino, a Roma e a Firenze. Ora si perde in casa col Sud Tirol….
La partita sporca ci mette sempre in difficoltà, ragazzi. Purtroppo lo sapevamo tutti e anche il mister. Grave non aver fatto le contromosse giuste. E comunque il pareggio ci stava alla grande. Se siamo sinceri diciamolo.
Dionisi ha sbagliato totalmente formazione in panchina non puoi lasciare giocatori come Sphendi e degl’innocenti assolutamente.
Ha voluto fare il protagonista
Sphendi e Degl’ Innocenti non stavano bene, non potevano partire dall’inizio. Detto questo s’è giocato una pessima partita. Se levi Elia non puoi già aver levato Cesay ( che messo tre quartista pesticcia senza fare nulla) se Sphendi non può partire dall ‘inizio fai 352
con Hass Ghion e Ignacchiti( Yepes) e Popov e Nasti davanti. Cesay lì non sii può vedere.
Poca vela; questi tre punti vanno ripresi venerdì a Carrara.