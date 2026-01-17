La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.
Cosa vuol dire avere uno stadio ed una curva…guardate anche oggi a Venezia basta entrino in area sotto la sua curva da 2000 posti e gli fischiano rigore. Qui invece dove anche 7/8000 persone sembrano 300 e lontane 200 MT dal campo queste squadre catenacciare come quelle di castori vengono a fare quello che vogliono, trovano un gol e poi picchiano, perdono tempo e ti fanno giocare 20 minuti.
posa i fiasco
Perché intelligentone ? dire la verità fa male ?
Cambia te alimentazione che è meglio!
oggi non c’era 3.700 persone 700 in tribuna 2.000 in maratona inferiore
1.000 in maratona superiore forse
E vogliono lo stadio da 18000 posti , basterebbe quello di Vitolini.
o quello di Riottoli