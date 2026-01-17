Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 1-0 dal confronto interno con il SudTirol

FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol partita firmato da Pecorino nel primo tempo. Reattivo ad anticipare Merkaj messo in movimento da un pigro retropassaggio di Guarino. Per il resto non viene mai chiamato a compiere interventi significativi, sbrogliando al meglio l’ordinaria amministrazione

LOVATO: 5.5 Perde il riferimento in occasione del gol di Pecorino che sblocca la partita. Complessivamente compie un passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime uscite.

GUARINO: 6 Mette in difficoltà Fulignati con un corto retropassaggio, per il resto preciso e attento quando viene chiamato in causa presidiando la sua zona in maniera efficace.

OBARETIN: 6 Uno dei pochi a salvarsi oggi, mette al servizio dei compagni la fisicità vincendo i duelli con gli attaccanti avversari. Si propone in avanti cercando di fornire il suo apporto in costruzione di gioco.

ELIA: 6 Nel brutto primo tempo degli azzurri è sicuramente il migliore, per spunti, gioco ed idee. Cala però alla distanza e viene cambiato al 70′

EBUEHI: 5.5 Il suo inserimento non aggiunge niente nel forcing finale. Impreciso ed inconcludente quando entra in possesso di palla.

GHION: 5,5 Purtroppo l’ex Sassuolo non replica la bella gara di Cesena. Primo tempo in difficoltà, anche se difende meglio di altri. Qualcosa in più nella ripresa alzando i giri del suo motore.

DEGLI INNOCENTI: 5.5 La volontà non gli manca ma rimane imbrigliato nel centrocampo avversario. Non dando nulla di più rispetto a quanto offerto dai compagni.

HAAS: 5 Non buona la prima da titolare dello svizzero che sbaglia tanti appoggi non dando mai profondità. Qualche incertezza anche quando non ha palla. La condizione ancora non c’è.

IGNACCHITI: 5.5 Dionisi lo inserisce per aggiungere maggiore qualità alla linea mediana. Non riesce ad incidere faticando ad entrare in partita nei minuti in cui viene impiegato.

MORUZZI: 6 Prestazione tutto sommato positiva la sua. Efficace il suo apporto in fase di non possesso, soprattutto nella ripresa appoggia la manovra degli azzurri anche se gli manca lo spunto.

CEESAY: 5 Nel primo tempo sempre in ritardo non dando mai la sensazione di poter incidere e sbagliando molto. Il registro non cambia nella ripresa ed arriva il cambio. Scelta sbagliata quest’oggi.

SHPENDI: 5.5 Dionisi prova a dare una svolta alla fase offensiva affidandosi all’albanese. Il movimento non gli manca ma viene sistematicamente neutralizzato dagli attenti difensori avversari.

ILIE: 5,5 In linea generale non è stata una prestazione positiva. Nel primo tempo sono diverse le problematiche che mostra il rumeno. La ripresa ci racconta di un qualcosa in più, in maniera decisa, con alcuni spunti interessanti sia per giocate che per abnegazione.

POPOV: SV

NASTI: 5.5 Partita complessivamente difficile per l’attaccante azzurro, pochi sono i palloni giocabili per lui. Costretto spesso a ripiegare per trovare gloria ma viene sistematicamente neutralizzato dagli avversari. Combina troppo poco per portare a casa la sufficienza visto che ha giocato tutti i 90 minuti.

MISTER DIONISI: 5 Non convincono totalmente le scelte iniziali, la sua squadra si fa ipnotizzare dal pressing e avversario uomo su uomo e alla capacità della squadra avversaria di spezzettare sistematicamente il gioco. Prova a cambiare la gara ma l’Empoli di fatto non è mai riuscito a prendere ritmo e mai ha rendersi pericoloso nonostante il predominio territoriale marcato della prima frazione. Passo indietro rispetto a Cesena, la serie B è questa, serve riuscire ad interpretare nel migliore dei modi ogni partita.