Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 1-0 dal confronto interno con il SudTirol
FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol partita firmato da Pecorino nel primo tempo. Reattivo ad anticipare Merkaj messo in movimento da un pigro retropassaggio di Guarino. Per il resto non viene mai chiamato a compiere interventi significativi, sbrogliando al meglio l’ordinaria amministrazione
LOVATO: 5.5 Perde il riferimento in occasione del gol di Pecorino che sblocca la partita. Complessivamente compie un passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime uscite.
GUARINO: 6 Mette in difficoltà Fulignati con un corto retropassaggio, per il resto preciso e attento quando viene chiamato in causa presidiando la sua zona in maniera efficace.
OBARETIN: 6 Uno dei pochi a salvarsi oggi, mette al servizio dei compagni la fisicità vincendo i duelli con gli attaccanti avversari. Si propone in avanti cercando di fornire il suo apporto in costruzione di gioco.
ELIA: 6 Nel brutto primo tempo degli azzurri è sicuramente il migliore, per spunti, gioco ed idee. Cala però alla distanza e viene cambiato al 70′
EBUEHI: 5.5 Il suo inserimento non aggiunge niente nel forcing finale. Impreciso ed inconcludente quando entra in possesso di palla.
GHION: 5,5 Purtroppo l’ex Sassuolo non replica la bella gara di Cesena. Primo tempo in difficoltà, anche se difende meglio di altri. Qualcosa in più nella ripresa alzando i giri del suo motore.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 La volontà non gli manca ma rimane imbrigliato nel centrocampo avversario. Non dando nulla di più rispetto a quanto offerto dai compagni.
HAAS: 5 Non buona la prima da titolare dello svizzero che sbaglia tanti appoggi non dando mai profondità. Qualche incertezza anche quando non ha palla. La condizione ancora non c’è.
IGNACCHITI: 5.5 Dionisi lo inserisce per aggiungere maggiore qualità alla linea mediana. Non riesce ad incidere faticando ad entrare in partita nei minuti in cui viene impiegato.
MORUZZI: 6 Prestazione tutto sommato positiva la sua. Efficace il suo apporto in fase di non possesso, soprattutto nella ripresa appoggia la manovra degli azzurri anche se gli manca lo spunto.
CEESAY: 5 Nel primo tempo sempre in ritardo non dando mai la sensazione di poter incidere e sbagliando molto. Il registro non cambia nella ripresa ed arriva il cambio. Scelta sbagliata quest’oggi.
SHPENDI: 5.5 Dionisi prova a dare una svolta alla fase offensiva affidandosi all’albanese. Il movimento non gli manca ma viene sistematicamente neutralizzato dagli attenti difensori avversari.
ILIE: 5,5 In linea generale non è stata una prestazione positiva. Nel primo tempo sono diverse le problematiche che mostra il rumeno. La ripresa ci racconta di un qualcosa in più, in maniera decisa, con alcuni spunti interessanti sia per giocate che per abnegazione.
POPOV: SV
NASTI: 5.5 Partita complessivamente difficile per l’attaccante azzurro, pochi sono i palloni giocabili per lui. Costretto spesso a ripiegare per trovare gloria ma viene sistematicamente neutralizzato dagli avversari. Combina troppo poco per portare a casa la sufficienza visto che ha giocato tutti i 90 minuti.
MISTER DIONISI: 5 Non convincono totalmente le scelte iniziali, la sua squadra si fa ipnotizzare dal pressing e avversario uomo su uomo e alla capacità della squadra avversaria di spezzettare sistematicamente il gioco. Prova a cambiare la gara ma l’Empoli di fatto non è mai riuscito a prendere ritmo e mai ha rendersi pericoloso nonostante il predominio territoriale marcato della prima frazione. Passo indietro rispetto a Cesena, la serie B è questa, serve riuscire ad interpretare nel migliore dei modi ogni partita.
Dionisi 2 deve andare a casa.
Il primo tempo si è fatto mettere in tasca tatticamente da castori dal primo all ultimo minuto.
Il secondo tempo nel momento migliore toglie ghion ed elia che erano gli unici che stavano dando qualcosa.
Per mettere poi ebuehi.
squadra che ha il posto in classifica che si merita i margini di crescita sono modesti poi aggiungiamoci che oramai saremo senza Pietro, pensiamo a salvarci
ma mi spiegate come si fa a dare 6 a Guarimo?
e 5 dionisi
guarino
Ma si, è la nostra posizione dài.
Fulignati 6,5
Lovato 6
Guarino 6
Obaretin 6
Elia 6,5
Ghion 5,5
Yepes 5,5
Moruzzi 6
Ilie 6,5
Ceesay 5,5
Nasti 6
(Ignacchiti 6 Degli Innocenti 6 Ebuhei 6 Popov 6)
mister Dionisi 5,5
Ilie 6,5?Ma davvero?
Voti troppo alti.Moruzzi insufficiente.Lovato4.Ma Fulignati perche’ non esce sui calci d’angolo?..Ebuehi troppi capelli.Dionisi oggi 4.Ma Bianchi che l’h anno preso a fare?Ora che e’ cambiato il Ds vediamo cosa fanno.E intanto ci aspetta la Carrarese a casa loro…..Carlo B
Ma cambia fiasco e impara a scrivere
fuli (vero regista della squadra) 6,5
Obaretin 6 (molto migliorato)
Guarino 6 (Sartori da Bologna in tribuna)
Lovato 5,5 (si perde Pecorino)
Ghion 6
Yepes 6
Elia 7
Moruzzi 6
Ilie 6
Ceesay 5,5
Nasti 5,5
Dove lo hanno visto giocare Yespes è un mistero
Ma veramente date questi voti????ma l’avete vista la partita???
Fulignati 6,5
Lovato 5,5
Guarino 5
Obaretin 5,5
Elia 6
Ghion 5
Yepes 5
Moruzzi 5
Ilie 6,5
Ceesay 5
Nasti 4,5
Yepes 5??? Ma te l’hai vista la partita???
Oggi, va dato solo un voto: 4 a Dionisi, tutti gli altri sono una logica conseguenza. Ha fatto di tutto per perdere una partita abbordabilissima; ma poi, per dimostrare cosa ? Forse, in accordo con la società, avrà voluto stoppare subito gli entusiasmi dei vari Lovato, Fulignati o dei diversi tifosi che avevano cominciato a sognare qualcosina in grande ? Altrimenti non ai spiega come abbia fatto a mandare in campo una formazione strampalata come quella di oggi !
Mah, e questo ha fatto la serie A ?
Oggi Dionisi 4, sbaglia le scelte iniziali e ancora di più alcuni cambi. Inserire Ebhuei al posto di Elia quando devi recuperare è una bestemmia. poi doveva mettere Popov prima ed al posto di un difensore, a quel punto non hai niente da perdere, perchè fare solo cambi ruolo per ruolo ?
scusate Fulignati avrà toccato 150 palloni e rilanciati alla speraindio quasi tutti ..che cavolo di gioco è?!
haas 4: disperso e timido. si é nascosto buona parte della partita.
ilie 3.5: irritante, lento, senza grinta.
nasti 5: male nelle basi (gli stop), ha sbagliato una delle poche palle che gli sono capitate.
fulignati 6: nel primo tempo credo sia stato tra i protagonisti a livello di passaggi e possesso palla. il che é tutto dire.
ebuhei 4.5: entra e sulla destra si perde l’iniziativa e la pericolosita
elia 6: unico che prova a saltare l’uomo ogni tanto
ceesay 4: continuamente nascosto. mai una iniziativa. un ectoplasma.
il resto e nel complesso: primo tempo da galera, giocato con un timor reverenziale neanche avessi di fronte il Milan. palla fissa al portiere e mai un tentativo di saltare l’uomo. fermi sulle gambe e impauriti. secondo tempo meglio, ma non troppo. confusione e poche azioni limpide. l’avversario era tecnicamente una nullità ma ci siamo letteralmente cacati addosso.
Questi sono i voti più coerenti ….di oggi
No sono io quello malato , sono io il gufo , sono io che un ci capisco nulla..
Vecchio tifoso incomincio a staccarmi di avere il sangue amaro per questi pecoroni!…
Gent.mo sig.Antonio,a chi ti riferisci?Prego rispondere.Grazie.Carlo B.
si riferisce a te ..ma lascialo perde ..uno che si pone scrivendo ‘ posa il fiasco’ a un altro stesso tifoso della stessa squadra neanche merita considerazione..
io credo che abbia cambiato formazione in virtu’ della settimana dove probabilmente la squadra era scarica mentalmente e per tenere alta l’attenzione abbia inserito un esperto come haas,ma purtroppo come ebuehi son giocatori finiti fisicamnte.non ho capito perche’ escludere shpendi e perche’ nel secondo tempo dopo 20 minuti all’attacco non abbia messo popov visti i continui rilanci di fulignati…..dopotutto occasioni loro oltre il gol,zero purtroppo non hai giocatori che hanno il cambio ritmo,lo tengono per poco e cosi’ rimani una squadra piatta che puo’ vincere o perdere con chiunque,e quando c’è da fare il salto di qualita’ dopo 3 risultati utili,ti squagli come neve al sole e diventi vulnerabile al massimo.spero di galleggiare nella posizione attuale di qui al termine del campionato ed avere piu’ punti di distacco dal quintultimo posto che andare ai play off.c’è tanto,ma tanto da lavorare,se poi i nomi che dovrebbero arrivare sono pandolfi c’è poco da entusiasmarsi!
Sphendi non stava benissimo. Non poteva giocare 90 minuti
Massy vedo che te sei molto addentro alle cose dell’ Empoli e allora ti chiedo di quanto è il passivo economico? e se è tanto, dobbiamo preoccuparci per il futuro? sai di qualche trattativa per fare entrare in società nuovi soci?
I migliori Fulignati Ilie ed Elia, i peggiori le due mezz’ali. Anche a me l’arbitro non è piaciuto.
Veseli il fenomeno se tolto qualche sassolino!
i migliori oggi sono stati a casa ,insufficiente anche la nostra tifoseria 2 ore non di cori,ma litanie tipo rosario delle ore 18…..
o la scenetta delle rimesse laterali?lovato voleva metterla tutte le volte in area e un ci andava nessuno,alla fine l’ha sfanculato ignacchiti,anche li devi vedere che oggi proprio un c’erano coi capo mah perdere cosi’ mi fa girare dimorto i coglions1
Intanto partirei con i voti dati a Yepes(?) da parte di un paio di tifosi … Siamo sicuri che avete visto la partita o ve la siete immaginata?
Indipendentemente da chi sia sceso in campo (ma davvero Dionisi oggi l’ha toppata di brutto) … vorrei sapere il perchè di tutti i lanci effettuati da Fulignati … li avrei capiti se noi davanti avessimo giocatori forti fisicamente … ma siccome non è così … giocando in questa maniera abbiamo solo agevolato la squadra avversaria … Mi piacerenbbe anche sapere dal mister perchè ha sostituito Elia … a me non sembrava in calo fisico … e poi lo sostituisci con Ebuhei che non ha la caratteristica di saltare l’avversario e poi crossare!!!??? Possibile che anche se marcati (soprattutto nel primo tempo) i due centrali di centrocampo non riescono mai a proporsi per iniziare l’azione se non qualche volta ricevendo palla sulla linea dei difensori? … Ghion … vederlo ricever palla e anche quando potrebbe avanzare palla al piede con l’avversario vicino … controlla la palla e torna indietro … Oggi poi un mistero tutta la lentezza nel rimettere il pallone dai falli laterali … e poi …passaggi indietro … passaggi indietro … passaggi indietro per riiniziare l’azione quando già potevamo iniziarla da subito … Persa un occasione per far vedere che eravamo davvero cresciuti nel rendimento (e non parlo solo riguardo alla vittoria mancata) … ma oggi do più colpe al mister che alla squadra ……………..
Mork, oggi siamo scesi in campo per non vincere la partita, a cominciare dalla formazione schierata dal mister, e poi dall’atteggiamento della squadra; gli unici che non erano d’accordo erano Fulignati, Lovato e Elia, che hanno cercato, anche sbagliando, di buttare la palla in avanti per accelerare i tempi, ma è stato tutto inutile, perchè gli altri traccheggiavano, perdevano tempo, e continuavano a fare passaggi inutili indietro, anche quando si perdeva. Io non riesco a capire cosa si è voluto dimostrare; non siamo per l’alta classifica ? Ma lo sapevamo già ! Ma almeno schierati per vincere e lotta, poi quello che viene, viene !
Io sono un suo grande estimatore ma oggi la sconfitta ha un solo nome: Dionisi…ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare…dalla formazione iniziale alla tattica ed ai cambi…può succedere…peccato perché oggi avevamo una bella occasione per allungare in classifica…🤷♂️
Squadra stanca , svogliata , lenta , scontata , anonima , monopasso , ripetitiva e sopratutto Modesta
Corsi game over e che purtroppo non venderà MAI perché vuole si vendere ma rimanere PADRONE perciò questo è un moccolo che si sta spegnendo piano piano…..
ma te pensi sia facile trovare l acquirente ? che sia serio, porti i soldi , sia esperto ecc ? il padrone come lo chiami tu ( sembra un termine comunista degli anni 60 ) fa bene perche lo sente suo il giocattolo empoli lo ha creato e allevato lui per tanti anni per cui se lo desse in mani sbagliate si sentirebbe responsabile e sa che potrebbe rischiare che il nuovo ci porti alla rovina.. magari fallire anche ..non sarebbe una novità in una squadra di calcio.. per il bene dell empoli sta cercando una figura giusta..stai certo che se venisse un magnate coi soldi glielo darebbe subito ..ma invece mi sa che chi si propone ha pochi soldi e poche garanzie di esperienza per gestire una squadra di calcio..per cui fa bene a monitorare bene ..
concordo 100% l’empoli a questi livelli l’ha portato lui,qualcosina contera’ o no?
sinceramente tutte queste critiche mi fanno sorridere, la stragrande maggioranza siete diventati come le ” nane”, con una vittoria volete spaccare il mondo e sembra di esserci solo noi, una sconfitta come oggi tutti brocchi, ma li avete visti qualche campionato in B? o è il primo che guardate?…le sconfitte con squadre come il Cittadella non ve le ricordate?…più o meno come oggi, se ci mettete che due mesi fa poco piu eravamo a lottarci la salvezza come loro è evidente che in un campionato equilibrato come la B se non sei una corrazzata come l’anno del” Nonno” può capitare la squadra che ti gioca la partita sporca e ti porta via i tre punti in casa con un solo tiro nello specchio e due totali con solo il 31% di possesso palla e con 5 ammoniti contro 0 e ancora con 8 calcio d’angolo subiti contro i 4 battuti è , siamo d’accordo la prestazione è stata scarsa soprattutto il primo tempo dove è stato sbagliato l’atteggiamento la formazione ha spiegato Dionisi che qualcuno è stato preferito ad altri perchè avevano avuto una settimana complicata, ma penso anche che qualcosa sia stato voluto come Hass e Ceesay per avere un pò piu di fisicità e piu densità nel mezzo dato che sarebbe stato chiaro che il modo di giocare di Castori ti avrebbe concesso poco , non ti avrebbe fatto giocare e soprattutto sarebbe stato pronto a sfruttare le ripartenze ..l’unico errore è stato sul Goal e avere tenuto i ritmi troppo bassi per tutto il primo tempo facendo il loro gioco, avversari così sono una brutta gatta da pelare per tutti ..se non si fosse subito il Goal con pazienza potevi anche sperare complice un naturale calo prima o poi di trovare il Goal… il resto state sereni …partita nostra brutta ..ma con una squadra che fuori ne ha perse solo due non potevi aspettarti qualcosa di diverso…poi se vogliamo dire che Castori è l’anticalcio..che sistematicamente facevano fallo e non ripartivi mai, che hanno vinto tutti i duelli soprattutto quelli aerei ci stà ..ma questa è la B … una delle tante partite già viste cento volte …ma la scorsa settimana tutti fenomeni e oggi tutti brocchi allenatore compreso…mi dispiace ma io non ci stò….se vogliamo parlare di calcio parliamone ..se poi siamo solo tifosi …ah! ..bè OK …tutto questo al netto che non siamo da vetta della classifica ne da retrocessione …e il mercato …a parte Sampdoria ( disagiati che fanno sempre due squadre l’anno una a Giugno e una a Gennaio) e pochi altri ..anzi quasi nessuno non è che abbiano fatto ad oggi mercato di top player …il Sudtirol ha preso Verdi…che lo avete visto toccare un pallone?????
Se oggi non c’è da criticare squadra e allenatore, beh allora siamo proprio alla frutta, caro Peppo.
Peppo spara meno cazzate al 42 esimo del primo tempo Fulignati leva il 2 a 0…..
Qui o si fa pulito o allo stadio un ci va più nessuno oggi ci saranno state 3.500 persone altro che Stadio da 18.000 vanno fermati in tutti o modi possibili 12.000 e già grassa solo perche e di legge……
fatela finita per favore , lo dico di nuovo fatela finita per favore!
vai a vedere la Fiorentina se l?empoli non ti piace …fra tutti vi siete nanizzati…una partita alle stelle una alle stalle..ma non ve l’ha mai detto nessuno che al calcio giocano due squadre ?…ma è la prima volta che vedete una squadra di Castori?…OK si è giocato male e Dionisi forse ha anche sbagliato qualcosa ..ma questo è il calcio …avete visto la Juve a Cagliari?..stessa cosa ..fatela finita questo è l’Empoli di quest’anno ve lo lo ripetono in ogni salsa che sarà un campionato di transizione e di metà classifica e non rompete più i coglioni….Venerdi Vincerai a Carrara e fai pari con i punti questa è la B..e quello e un ne Bono e li,DS in compra nessuno e l’allenatore e un va bene ma giratevi indietro e guardate dov’è il Catania o il Vicenza …l’hai persa ti anno ingabbiato , ci siamo cascati senza reagire o male ..ma non accetto che una domenica si è campioni e sento parlare di A e una settimana prenderesti a calci tutti…questo significa non capire una sega di calcio ma ragionare solo da tifosi ..e vai al diavolo te e il tuo stadio…meritereste la seri D tutti d’accorso
Con Pagliuca davi la colpa a lui ma avete la faccia come il dietro , te lo ridico siete addomesticabili, andare a simpatia , ok a Pescara si perde
ma poi la squadra aveva fatto come ora , dopo Entella ,Juve Stabia, Sud Tirol ci metto Sampdoria… Mantova si vinse con l’unico tiro …
però questa specie di allenatore lecchino e sempre in panchina…
maledetti democristiani….
mi fate ridere con Castori …anticalcio
direi ottimo stratega che mette al.meglio la Sua squadra in campo e vince con merito
stop
in piu’ il sud tirol non aveva mai vinto in trasferta,l’ultima l’anno scorso a palermo con dionisi in panca………………..
Vedi Peppo … non è da ora che dico che credo in questa rosa e che se la può giocare per prendersi un posto nei play off … ma se oggi la prestazione non è stata all’altezza … perchè negarlo e non dire il proprio pensiero? Dal primo al secondo tempo un piccolo cambiamento c’è stato …ma era anche logico … stavi sotto per 1-0 … ma se vedi che le cose non girano per il verso giusto … perso per perso butta dentro Popov e gioca magari con 3 punte DA BEN PRIMA!!!! … Ma allo stesso tempo se togli Elia (io non lo avrei mai tolto …a meno che non l’abbia chiesto lui) in campo ci deve esser sempre chi può sostituirlo … e cioè Ceesay … Oltre tutto … inizi il secondo tempo con gli stessi undici e cambi qualcosa solo dopo 15 minuti? Come puoi metterci un Ebuhei che mai e poi mai può avere le stesse caratteristiche dei due che ho menzionato … Da QUELLA PARTE MAI UN’AZIONE PERICOLOSA O UN CROSS VERSO L’AREA NON E’ COSA CHE HA NELLE SUE CORDE ! E poi … BASTA CON QUESTI RINVII DEL PORTIERE CHE DANNO SEMPRE LA PALLA AGLI AVVERSARI 9 VOLTE SU 10!!!! In casa devi giocare in maniera ben differente e sei te che devi menare la danza … sennò giochiamole tutte fuori e non ne parliamo più! Ma oltre a questo … se ogni volta ti ritrovi a giocare contro una squadra fisica … se non riesci a cambiare il tuo modo di giocare che si fà … le perdiamo tutte? La società vuol puntare a fare un un girone di ritorno come si deve? Se è cosi … visti i vari incassi, paracadute etc. etc. mi sembrerebbe il minimo un investimento su due o tre giocatori di buon valore … sennò non si prende un allenatore come Dionisi … se lo scopo è quello di puntare esclusivamente alla salvezza … E bada bene … se oggi il mister non mi ha convinto … non vuol dire che non sia contento di lui e che non mi piaccia … PARLO DELLA PARTITA DI OGGI!!!!………………..
ma nessuno nega che non si è giocato bene ..ma non lo si è fatto per merito degli avversari al netto che se non subivi quel Goal magari anche senza tanti meriti la potevi rasciugare e portarla a casa in 90 minuti..ma se vai sotto con squadre del genere non lo rifai nemmeno se giochi fino a domani..ma Criticare TUTTI non è accettabile …quando sette giorni prima le lodi erano per tutti e quando tre mesi fà rischiavi la retrocessione …ve lo ripeto questa squadra in trasferta ne a perse 2 sole un motivo ci sarà?..non credi?…si è perso..non si è fatto bene ci sono stati errori..bene, avanti e pensiamo alla prossima dovè il problema? ..sei li che retrocedi?… hai perso il treno per la promozione ?…non mi pare e allora datevi pace!!! questa sconfitta me la sentivo dalla scorsa settima e la partita è andata papale papale come mi aspettavo…si poteva far meglio ?..forse ..ma un pò di equilibri dio mio!!!sempre dalle stelle alle stalle!!!
Mi permetto di intervenire dicendoti che i più non disprezzano ne il lavoro fatto fino ad oggi dal mister e ne i risultati avuti da lui è dai giocatori.. se siamo ottavi/nono in classifica una ragione ci sarà! Qui però, a parte quei pochi sprovveduti che vorrebbero la testa, dopo Pagliuca anche di Dionisi, stiamo parlando di una partita giocata male anche perchè si è continuato a giocare nel modo sbagliato e qui doveva metter mano il mister. Squadra forte quando gioca fuori il Sudtirol? Può darsi, ma da qui alla fine del campionato pensi che non ne perderà più fuori casa? Se è per questo, non ne aveva vinta neanche nemmeno una fuori. Diciamo la verità, partita dove Castori ha saputo interpretarla, Dionisi no! La prossima che giocheremo contro una squadra fisica, pensi che vada interpretata nello stesso modo con lanci lunghi da parte del portiere e continui passaggi indietro perchè a centrocampo non ce n’è uno che si fa dar palla? Poi che fosse una partita, come ogni tanto possano capitare, da 0-0 siamo d’accordo, però loro di testa l’hanno buttata dentro, noi (con Guarino) no!
Caro Peppo perché dire che oggi Dionisi ha sbagliato tutto per te vuol dire “essere diventati come le nane”?…ma che discorsi fai!…oggi viene fatta l’analisi della partita con il Sudtirol e non l’analisi di tre campionati…come sabato fu fatta l’analisi della partita con il Cesena…dopo ogni partita si analizza “quella partita”…oggi il mister ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare…senza se e senza ma…cosa c’è di male a dire questo?…può capitare…non è un “dramma”…secondo te fare questa analisi vuol dire essere contro l’allenatore e la società?…altre volte, giustamente, è stato esaltato perché lo meritava…e questo te lo dice un suo grande estimatore…poi che giocare contro squadre come il Sudtirol non sia facile è assolutamente vero ma ciò non toglie che oggi Dionisi ci abbia messo parecchio del suo in senso negativo…
Come al solito, dai voti della redazione sembra che abbiamo pareggiato contro il Frosinone.
Fulignati 5,5
Lovato 4
Guarino 5
Obaretin 6
Elia 6
Haas 5,5
Ghion 5,5
Moruzzi 5
Ilie 5
Ceesay 4
Nasti 5
Dionisi 4
Fulignati 6,5 Lovato 5,5 Guarino 6,5 Obaretin 6 Ghion 5,5 Yepes 5,5 Elia 6,5 Moruzzi 6 Ilie 6 Ceesay 5,5 Nasti 6 non era facile tutto solo là davanti, oggi abbiamo visto l’importanza di Shpendi e di giocare a 2 punte.
Ma anche te con Yepes … e siamo già a 4 … HA GIOCATO HAAS!!!!!!!!!!!
Mork secondo me tanti non sanno neppure di cosa si parla…è già tanto che non hanno dato un bel 7 a Caputo! 😂
Forse c’è qualcuno della dirigenza che piace mettere zizzagna tra i tifosi! ma questa volta penso vu avete esagerato…
Sig.Antonio a chi alludi? Attendo Carlo B
concordo con Peppo .troppa euforia nelle precedenti partite mai stravinte e troppa delusione oggi che abbiamo perso per un solo goal..ok fulignati è bravo altrimenti se ne prendevano 2 . ok d ‘ accordo . ma perche nelle altre partite non ha sempre fatto interventi oltre il limite salvando piu volte il risultato ? senza di lui avevamo diversi punti in meno ..per cui vediamo di far lavorare questi giovani e farli maturare al piu presto in maniera tranquilla per far la base per il prossimo anno..io piu che una punta comunque cercherei un centrocampista di prospettiva ..punte con popov , shpendi , nasti , bianchi siamo apposto..
Guarda se è per quello per le volte che abbiamo tirato in porta dall’inizio del campionato (non certo per colpa solo degli attaccanti) l’attacco, visti i goal segnati, ha fatto più del suo dovere. Riguardo alla partita di oggi l’avevo detto che andava affrontata subito con grande determinazione e con l’approccio giusto, sennó non sarebbe stata un partita facile da vincere. Comunque primo vero esame che ha confermato, purtroppo, che siamo una squadra che non riesce dare continuità ai risultati. Deluso non tanto per il risultato (tipica partita da 0-0, ma l’abbiamo persa), ma per una prestazione sottotono che non aveva ragione di essere. Speriamo che il mercato porti qualche novità perchè ormai è chiaro che a questa squadra mancano 2 o 3 giocatori che possano farle cambiare marcia su più di un aspetto. Il mister? Oggi non mi è piaciuto nè con le scelte.. e nè come ha provato a cambiare le carte in tavola ( solo un non gioco monocorde con lanci lunghi e numerosi passaggi indietro che son stati buoni solo a rallentare il gioco ed avvantaggiare il Sudtirol) e quindi mi aspetto un pronto riscatto sia da parte sua e dai giocatori già da Carrara!
2, centrocampisti. Che ci fa Valzania a Pescara per esempio?
I nostri avversari erano più forti fisicamente, più alti tant’è che di testa ne hanno presi di più e meglio organizzati. Ma perché state a trovare i difetti in Dionisi? Se abbiamo perso ecco che alcuni si scatenano e vorrebbero mandarlo via. Cose da ciucchi, non da sportivi.
Giovanni stesso discorso cosa andavate a cercare a Pagliuca perché li mandava a fanculo quella branca di pecoroni?
ti garantisco che gli allenatori coi giocatori buoni diventano lecchini e ruffiani a regola aveva provato a dargli una sveglia …
Andate a simpatia stop, 20 partite ma che si sta scherzando?
Una figura colossale e lo giustificate pure quel fenomeno da baraccone!
voto al minestrone risaldato 3..voto Stefanelli 0..continuare così il prossimo anno tutti a Cenaia..mercato aspettate ancora gli scarti che nessuno vuole vedi Pandolfi..profili da fare ridere nemmeno il Livorno a voluto questi calciatori qui
Ci pole stare pigliare un gol da una delle migliori squadre in circolazione visto in codesto stadio. Non è stato il coraggio, ma la fortuna a mancarci ieri. Sempre con Dionisi, sempre con questo gruppo che sta crescendo. Vincere!
La squadra è monofase.
Manca anche di coraggio sia l’allenatore che soprattutto i giocatori.
Mi indispone la squadra quando:
1. sui falli laterali stanno tutti fermi e la palla va indietro.
2 nessuno riesce con talento a fa salire la squadra dal portiere e Fulignati rimette a caso.
3 . Sugli angoli non c’è mai uno schema (solo uno con cheesay che tira altissimo)
4. Sugli angolo avversari non abbiamo mai il portiere che esce e sono sempre gol.
Squadra da 9-10 posto massimo. Se tutto va bene.
Non hai struttura a centrocampo , tutte le nostre avversarie sono sempre predominanti in mezzo al campo , con tutti i limiti che può avere non rinuncerei mai a Ignacchiti in campo .
Con 2 centrocampisti la squadra cambierebbe volto , ma temo che apporteranno poco o niente e questo sarà tra alti e bassi il nostro campionato
Sono d’accordo…mio malgrado credo che tu abbia ragione sugli acquisti…non arriverà nessuno se non qualche rincalzo di seconda o terza fascia sempre dopo avere venduto il “possibile”…(attenzione alle eventuali uscite di Guarino e Obaretin)
Chi voleva sognare più di metà classifica si può svegliare.
Consiglio all’egr.sig.Antonio,per il futuro di pensarci bene prima di scrivere.Su questa piattaforma di tifosi. empolesi,sono ammesse le critiche costruttive ma non gli insulti.Grazie.Carlo B
Mi fanno sorridere molti commenti, ma credo di essere stato uno dei pochi ad evidenziare che la partita di Cesena era la classica vittoria che nasconde i problemi, quella che fa mettere la polvere sotto il tappeto.
A Cesena nel secondo tempo non siamo esistiti a centrocampo e la stessa cosa è avvenuta col Sud Tirol.
Se la società non si decide ad acquistare almeno un centrocampista di qualità, bravo tecnicamente e di personalità, che sappia dettare tempi e modalità di gioco, saremo sempre in balia dei venti.
A Dionisi imputo mancanza di idee e schemi perché se vedi che ti pressano a tutto campo, ma non hai una torre in attacco, non puoi far fare i lanci alla viva il parroco dal portiere o i centrali di difesa, sono tutte palle perse.
Cavolo, ma un pò di schemi, triangoli, palla avanti/palla dietro, qualche schema sui falli laterali e sulle punizioni, a questi livelli bisogna tirarli fuori-