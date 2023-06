Come avevamo scritto qualche giorno fa, il riscatto di Walukiewicz potrebbe realmente essere l’unico effettuato da parte delle nostra dirigenza tra quelli a favore. Abbiamo però anche detto che non necessariamente, il fatto di non riscattare un giocatore, poteva significare il non riavere quel giocatore. Questo discorso sembra però non potersi applicare alla situazione specifica di Razvan Marin che, non riscattato alla cifra di 7 milioni di euro rientrerà al Cagliari.

Stando a quanto ci arriva, il centrocampista romeno dovrebbe essere un elemento primario per il prossimo Cagliari che tornerà a disputare la serie A. La dirigenza rossoblù, a sentire alcuni colleghi vicini al club dei quattro mori, avrebbe le idee chiare sul giocatore. Salvo l’arrivo di una improbabile offerta irrinunciabile, il giocatore sarà trattenuto e dato come rinforzo a Claudio Ranieri che, a sua volta, avrebbe fatto capire l’apprezzamento sul giocatore. Il mercato spesso sa stravolgere le situazioni, ma questa dovrebbe prendere l’indirizzo raccontato.