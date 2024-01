Non sembra esser bastata la buona prestazione di domenica scorsa contro il Milan, e forse nemmeno la volontà del giocatore che avrebbe fatto capire di volersi giocare le proprie carte in azzurro. Il destino di Filippo Ranocchia sembra essere segnato ed in questo i colori cambieranno verso il rosanero del Palermo. La strada sembra esser stata tracciata in modo irreversibile da parte della Juventus che, stando a quanto raccolto, avrebbe bisogno dei soldi che il Palermo pagherebbe per il giocatore.

Infatti, come avevamo già scritto, il centrocampista classe 2001, si trasferirebbe a titolo definitivo in Sicilia. L’Empoli lo farebbe tornare alla Juventus per fine prestito, i bianconeri andrebbero a vendere per circa 3 milioni di euro il ragazzo ai rosanero. La situazione dovrebbe sbloccarsi all’inizio della prossima settimana, con Ranocchia che sarà regolarmente a disposizione – crediamo – per la partita di domani contro il Verona. Salvo novità si dovrebbe chiudere. Da capire se l’Empoli si muoverà sul mercato per un altro regista o se, sempre in caso di certa partenza di Ranocchia, ci sarà lo spostamento di uno dei calciatori in rosa, tipo Marin.