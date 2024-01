Quando parliamo di Zurkowski è bene andare con i piedi di piombo. E’ ancora nelle menti di tutti, soprattutto nelle nostre che lo avevamo dato già per fatto (con articolo del 26 agosto 2022 purtroppo a dimostrarlo), quanto successo nella chiusura del mercato estivo 2022. Lì però ci fu un’azione non proprio “per bene” della Fiorentina, che si tirò indietro all’ultimo con le carte già fatte. Il tutto per un mero capriccio. Adesso le cose sono ben diverse, con lo Spezia che ha tutto l’interesse a sistemare il polacco, provando anche a riprendere parte dei soldi spesi la scorsa estate.

Come scritto ben prima dell’inizio del mercato, in anticipo su tutti, quello di Zurkowski è stato il primo pensiero della società nel momento in cui si è deciso di tornare al 4-3-1-2. Empoli e Spezia stanno lavorando alla modalità con la quale far passare Zurko in maglia azzurra, anche se non si andrà lontani da quanto detto qualche giorno fa: prestito oneroso con obbligo di riscatto per l’Empoli in caso di salvezza. Non trova riscontro invece un discorso uscito sui soliti siti specializzati, ovvero che da dopo il 15 gennaio (con poche migliaia di euro) Zurkowski si potesse liberare dal contratto con i liguri.

Non la daremo per fatta fin quando non ci saranno tutte e tre le firme sul contratto, ma stavolta Zurkowski può davvero tornare a casa!