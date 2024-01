Ultima gara per quanto riguarda il girone di andata. Gara sulla carta molto complicata quella contro i rossoneri, all’Empoli però manca il grande risultato in casa, anzi manca da tempo proprio la vittoria dentro le mura amiche. Un risultato positivo potrebbe essere il giusto viatico per la seconda parte del campionato, in attesa dei rinforzi dal mercato. Vediamo le ultime.

Sarà il 4-3-1-2 il modulo che adotterà l’Empoli di Andrazzoli. Dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, partire Tommaso Baldanzi dall’inizio, messo nel ruolo a lui più congeniale; l’ex Primavera sembra star sempre meglio, attenzione però al ballottaggio inziaile con Maldini. Davanti si dovrebbe riproporre la coppia d’attacco con Caputo e Cambiaghi. Sciolto ogni dubbio per la mezzala destra, dove agirà Marin; Kovalenko non recupera da un problema al costato, Fazzini sta meglio ma non verrà rischiato in partita per il problema all’occhio. Grassi in cabina di regia e Maleh a sinistra dovrebbero essere certezza. In difesa c’è il nodo legato al terzino sinistro che potrebbe essere Ismajli. Scontata la presenza di Walukiewicz al centro della difesa.

Gli indisponibili sono: Cacace, Bereszynski, Pezzella, Bastoni, Kovalenko, Fazzini, Guarino.

Mister Andreazzoli parla di gara difficile nella quale uno degli ingredienti che potrebbero essere vincenti è quello della “leggerezza”

Pioli (con il 4-3-3) schiererà la formazione migliore possibile, considerando, sempre e comunque, le tantissime assenze soprattutto in difesa: ancora out Sportiello, Tomori, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pellegrino, Pobega, Krunic e Okafor, ai quali si sono aggiunti Bennacer e Chukwueze, partiti per la Coppa d’Africa. Già disponibile, per far fronte all’emergenza, Matteo Gabbia. In porta andrà Maignan, difesa a 4 con Calabria, Kjaer, Theo e Florenzi, a centrocampo Loftus-Cheek, Reijnders con Adli preferito al rientrante Musah, davanti Pulisic, Leao e Giroud.

Il tecnico rossonero parla di gara da prendere con le molle e dove servirà tanta attenzione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

4-3-3: Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.