Non ci sarà nessun affare “offensivo” con il Palermo, come scritto ieri, ma verso Palermo sembra essere indirizzato un elemento dell’attuale rosa azzurra. Sembra infatti in dirittura d’arrivo la possibilità che Filippo Ranocchia si trasferisca in rosanero già dalla prossima settimana. Le conferme ci sono praticamente tutte, da tutte le direzioni, con anche la Juventus (ricordiamo che sono i bianconeri i titolari del cartellino) ad aver dato il loro assenso.

Le aspettative per questo ragazzo, preso in estate principalmente per giocare 4-2-3-1, non sono andate totalmente nella direzione sperata, nonostante Ranocchia abbia sempre cercato d dare il suo massimo quando messo in campo. Se, come ormai pare, si dovsse andare in questa direzione, non sarebbe da escludere che Marin – poi vediamo il mercato che dirà – venga riutilizzato come alternativa in cabina di regia. Il mancato impiego di Ranocchia contro il Milan, domani, sarà ulteriore certificazione di questa situazione di mercato.

Sul giocatore c’era anche il forte interesse della Salernitana, l’Empoli ha ovviamente optato per una soluzione che non potesse andare a toccare una concorrente alla salvezza.