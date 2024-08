L’Empoli fa sul serio per Mattia De Sciglio. Sembra sempre più lui l’elemento su cui si vuol puntare per rafforzare la linea difensiva. Gli azzurri, in questi ultimi giorni di mercato, in attesa dell’ufficialità del giovane inglese Anjorin, dovrebbero fare un difensore ed un attaccante. Potrebbe esserci spazio per un altro elemento in mezzo ma andranno viste le uscite. Il nome in pole per la difesa, come detto, è adesso quello di De Sciglio. L’idea Faraoni non sembrerebbe essere praticabile.

Come già scritto ieri, c’è da lavorare in sinergia con la Juventus, che ormai non crede in più nel trentunenne. L’Empoli chiede infatti ai bianconeri che venga pagato almeno la metà dello stipendio che è di 1,5 milioni netti. Da capire anche come si vorrà gestire la formula, visto che De Sciglio è in scadenza con la Juve. Potrebbe arrivare anche un titolo definitivo gratuito. Poi il prossimo De Sciglio ripartirà da svincolato. Nelle prossime ore è previsto un summit tra Gemmi e Giuntili per provare a definire l’operazione.