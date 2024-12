La situazione legata ad Ardian Ismajli è calda ed il prossimo mese potrebbe raccontare anche di un’uscita. Se l’albanese ed il club di Monteboro non dovessero trovare un accordo per il prolungamento del contratto, le possibilità che Ismajli lasci Empoli a gennaio saranno diverse, viste le richieste e visto che diventa l’ultimo momento per monetizzare. In questo scenario l’Empoli sta iniziando a trovarsi una sorta di “piano B”, guardandosi intorno nel capire come poter sostituire al meglio un giocatore cosi prezioso. Il nome che starebbe trapelando, fermo restando che siamo ancora nel campo delle indiscrezioni è quello di Pablo Marì.

Classe 1993, spagnolo, di proprietà del Monza, Marì potrebbe essere il più serio candidato ad arrivare alla corte di D’Aversa se davvero si dovesse andare nella direzione sopra descritta. Si parla un difensore centrale di piede mancino, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Dotato di un buon lancio in profondità, cerca frequentemente la verticalizzazione. Fa un uso disinvolto del tackle, oltre ad essere abile a liberarsi della palla nei momenti potenzialmente critici. Nonostante l’ex Flamengo sia un titolarissimo dei brianzoli, anche lui è a scadenza e pare in rottura con il club.

Vedremo quel che succederà nelle prossime settimane.