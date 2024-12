Si avvicina la gara con l’Atalanta, una delle più difficili da affrontare in questo momento, e l’Empoli di D’Aversa si prepara per andare a Bergamo. Le ultime ci dicono che la formazione titolare potrebbe assomigliare molto a quella vista nell’ultima gara contro il Torino. Il dubbio principale potrebbe essere in mezzo dove si deve capire se Henderson, rientrato dalla squalifica, possa partire dal primo minuto per uno tra Anjorin e Maleh. Oppure si potrebbe anche pensare di spostare in avanti uno dei due con l’esclusione di Cacace che, al contrario, fungerebbe ancora da trequartista.

Fazzini e Zurkowski muovono passi sul campo, ma salvo novità non dovrebbero essere ancora della gara.

Per il resto non ci saranno davvero novità, né in difesa, ne nel ruolo di prima punta. Assente De Sciglio per squalifica mentre Solbakken si è operato e lo rivedremo tra un po’.