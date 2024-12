Quello di Alessio Zerbin è un nome che all’Empoli era già stato accostato in altre sessioni di mercato. L’ultima quella dell’estate 2023. Un nome che ritorna, si, perché il club di Monteboro starebbe prendendo contatti con il Napoli proprio per il prestito del giocatore nella finestra che si aprirà a gennaio. Zerbin è nel Napoli di Conte, ma fin qui non ha mai trovato spazio. Il club partenopeo già questa estate aveva pensato ad un suo trasferimento in prestito che però non si è concretizzato. L’Empoli cerca un giocatore avanzato che possa fungere sia da laterale che da seconda punta.

Zerbin vanta 31 presenze nel massimo campionato, consumate tra Napoli e Monza. Giocatore bbina eleganza e qualità nel tocco di palla ad un fisico robusto e prestante, che gli consente di giocare, come detto, anche da esterno di centrocampo. Tra i club sembra essere già un dialogo aperto e da Napoli confermano la situazione potrebbe essere realmente in discesa.

Il nome sarà quindi di quelli da attenzionare già all’apertura delle trattative, capendo poi l’eventuale evoluzione. Ricordiamo che è un classe 1999.