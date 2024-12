Dopo due giorni di riposo riprende oggi il lavoro degli azzurri. L’Empoli è atteso da una delle gare più difficili, ovvero la trasferta di Bergamo contro un Atalanta che punta ad uno storico scudetto. La seduta di oggi, che non darà ovviamente particolari informazioni per l’undici che D’Aversa manderà in campo, ci farà però capire se l’infermeria potrà restituire qualche altro elemento dopo Grassi. Gli occhi sono prevalentemente puntati su Fazzini (lesione al bicipite femorale) e Solbakken. A disposizione del tecnico tornerà Henderson dopo il turno di squalifica, mentre per squalifica non ci sarà De Sciglio espulso dalla panchina contro il Torino.

In linea di massima non ci si attendono particolari novità di formazione. La difesa sarà sempre rappresentata dai soliti elementi, in mezzo al campo si potrebbe appunto rivedere il già citato Henderson. Da capire meglio invece la gestione di Alberto Grassi. Non è da escludere che davanti si possa proseguire con l’esperimento Cacace trequartista, al fianco di Esposito, e Colombo punta. La squadra si allenerà fino alla rifinitura di sabato mattina.