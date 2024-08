L’Empoli, stando a quanto riportato da “Il Tirreno”, sarebbe vicino a prelevare il portiere classe 2001 Federico Brancolini. Il suo arrivo avverrebbe in sostituzione dell’infortunato Perisan, visto che uno tra Seghetti e Chiorra sicuramente andrà via. Brancolini dovrebbe rescindere il contratto in essere con il Lecce ed arrivare in azzurro a titolo definitivo e gratuito. Calcisticamente è cresciuto nella Fiorentina, passando ai salentini nel 2022 ma senza mai mettersi realmente in mostra.