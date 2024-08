L’Empoli è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e sembra aver individuato un “piano B” nel caso l’operazione per David Okereke della Cremonese non andasse in porto. Il nome che sta emergendo nelle ultime ore è quello di Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano attualmente in forza al Cagliari. Lapadula, classe 1990, rappresenterebbe un’opzione di esperienza per l’attacco empolese. Con 150 presenze e 37 gol in Serie A, potrebbe garantire quella solidità offensiva che la squadra toscana sta cercando. Tuttavia, la scelta di puntare su un giocatore di 33 anni, dopo aver lasciato partire elementi della stessa fascia d’età, solleva qualche perplessità.

Secondo fonti vicine al Cagliari, Lapadula sarebbe in uscita dal club sardo. Un suo trasferimento al Sassuolo sembrava in dirittura d’arrivo, ma l’affare pare essere saltato, riaprendo così nuovi scenari di mercato. È importante sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali su questa trattativa. La notizia, apparsa inizialmente su siti specializzati e poi ripresa ampiamente in Sardegna, resta da verificare nelle prossime ore. L’Empoli mantiene comunque Okereke come prima scelta per rinforzare l’attacco. Il forte interesse per l’attaccante della Cremonese persiste, anche se la trattativa non sembra ancora in fase di chiusura.

Il mercato dell’Empoli si fa dunque intrigante, con la dirigenza che valuta attentamente le opzioni per garantire alla squadra un attacco competitivo per la prossima stagione di Serie A. Resta da vedere se sarà Okereke o Lapadula a vestire la maglia azzurra, o se emergeranno nuovi nomi nelle prossime ore di calciomercato.