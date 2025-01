L’Empoli continua a navigare in acque immobili sul fronte del calciomercato invernale. A soli tre giorni dalla delicata sfida contro il Bologna, nessun movimento in entrata è stato registrato, lasciando la squadra di Roberto D’Aversa in una situazione che desta non poche preoccupazioni. La necessità di rinforzare il reparto offensivo, evidente da settimane, sembra scontrarsi con le difficoltà di un mercato generale particolarmente statico, ma anche con una certa lentezza decisionale da parte della società. Arrivati al 23 gennaio, è legittimo attendersi qualche passo concreto, soprattutto considerando l’emergenza numerica che gli azzurri stanno affrontando. Il nome di Eldor Shomurodov rimane l’opzione principale per l’attacco, ma il tempo stringe e la concorrenza non manca. Il Venezia sembra infatti essersi inserito con convinzione nella corsa all’attaccante uzbeko, complicando ulteriormente i piani di mercato del club di Monteboro.

Nelle ultime ore è emerso anche il profilo di Christian Kouamé della Fiorentina, un rinforzo che certamente potrebbe garantire qualità e dinamicità al reparto offensivo. Tuttavia, le difficoltà non mancano nemmeno qui: la concorrenza di altre squadre e l’assenza di contatti ufficiali tra le parti rendono questa pista ancora molto distante dall’essere percorribile. Il momento di forma dell’Empoli non è dei migliori, e la necessità di intervenire appare sempre più urgente. Con una classifica complicata, l’assenza di innesti rischia di pesare come un macigno sul prosieguo della stagione. Il mercato chiuderà ufficialmente il 3 febbraio, e ci sarebbe ancora tempo per operare, ma ogni giorno che passa avvicina la squadra al rischio di ritrovarsi con l’acqua alla gola, senza le risorse adeguate per fronteggiare le future difficoltà.

Se è vero che la società potrebbe avere strategie ben definite e profili mirati, è altrettanto vero che, a oggi, la sensazione di immobilismo comincia a generare un certo malcontento tra i tifosi e gli osservatori. È proprio dalla dirigenza che ci si aspetta uno sforzo decisivo nelle prossime giornate, per consegnare a D’Aversa gli strumenti necessari a inseguire una salvezza che, altrimenti, rischia di poter essere seriamente compromessa. Per quanto riguarda le possibili usciti i nomi di Fazzini e di Ismajli sono sempre quelli da attenzionare maggiormente; anche in questo senso però, ad adesso, non sembrano esserci movimenti imminenti.