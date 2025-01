Come lista civica Questa è Empoli, nata per essere voce diretta dei cittadini, accogliamo con entusiasmo il progetto del Sindaco Alessio Mantellassi per il nuovo stadio Carlo Castellani e le opere connesse. Questo progetto guarda con coraggio al futuro di Empoli, rispondendo alle esigenze concrete del nostro territorio e ponendo le basi per un miglioramento della qualità della vita di tutti. Abbiamo seguito con attenzione tutte le fasi del percorso partecipativo, contribuendo a segnalare le istanze della comunità che rappresentiamo. In particolare, accogliamo con favore alcune modifiche al progetto che riteniamo fondamentali, come la destinazione del campo sussidiario a parco pubblico e l’impegno per migliorare la viabilità e i parcheggi. Sono decisioni che dimostrano sensibilità verso il benessere dei residenti e attenzione alle reali necessità della città.

“Questo non è solo un progetto infrastrutturale – dichiara Giulia Terreni, capogruppo della lista civica Questa è Empoli – ma un’opportunità per rafforzare il senso di comunità. La creazione di nuovi spazi verdi e il potenziamento del PalAramini dimostrano come sia possibile integrare sviluppo urbano e attenzione all’ambiente, rispondendo ai bisogni di socialità e sport che emergono da ogni quartiere”. Tra gli interventi principali del progetto, vogliamo sottolineare: La trasformazione del campo sussidiario in un parco pubblico, un nuovo spazio di socialità e benessere per tutti. La costruzione di nuove rotatorie per migliorare la viabilità cittadina e agevolare gli spostamenti. Il potenziamento del PalAramini, che risponderà alla crescente domanda di spazi per lo sport indoor. L’attenzione dedicata alla riorganizzazione del mercato settimanale, per garantire un’area viva e ben integrata nel contesto urbano. Come lista civica Questa è Empoli, crediamo fermamente nell’importanza di promuovere uno sviluppo armonioso e sostenibile per la nostra città. Il progetto rappresenta un equilibrio tra investimenti privati e interessi pubblici, un modello virtuoso che tutela la nostra comunità e guarda alle generazioni future.

“Insieme ai colleghi di maggioranza, continueremo a monitorare l’evoluzione del progetto – conclude Terreni – con la certezza che rappresenti un passo avanti decisivo per Empoli. La nostra città merita infrastrutture moderne e spazi pubblici che favoriscano socialità, benessere e qualità della vita”. Desideriamo ringraziare l’Empoli FC per il notevole investimento in questo progetto e per aver dimostrato sensibilità verso le necessità della città, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale. Rivolgiamo infine un appello a tutti i cittadini affinché continuino a partecipare attivamente a questo percorso. È attraverso il confronto e il dialogo che possiamo garantire uno sviluppo inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tutti e di costruire un futuro migliore per Empoli.

