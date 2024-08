Nel turbinio di nomi che si intrecciano con la Samp, nonostante alla fine non si sia registrata nemmeno un’operazione, spunta adesso anche l’interesse per un uomo di esperienza: Fabio Borini. Il classe 1991 è sul mercato anche se la Samp al momento ragiona su un titolo definitivo essendo il giocatore a scadenza. Al di là delle condizioni, volendo si potrebbe trovare una soluzione, il nome di Bori è sotto osservazione potendo diventare pedina interessante sia per agire da seconda punta che da mezzala sinistra.

Indubbiamente parliamo di un elemento di esperienza, viste le sue novanta partite in serie A condite da sedici gol e due assist. E’ soprattutto con la maglia della Roma, un bel po di tempo fa, che si è messo in mostra, anche con il Milan fece vedere cose interessanti. Con la Samp, come detto, sono diversi i discorsi sul tavolo, da Vieira e Bereszynski in entrata a Hass, Guarino ed Henderson in uscita. Lo scorso anno, con la Samp in B, è stato un titolarissimo di Pirlo anche se è stato fuori per tre mesi a causa di un serio problema agli adduttori. Come diciamo sempre, le prossime giornate ci diranno di più.