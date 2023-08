L’argomento delle maglie nuove è uno di quelli che catalizza l’attenzione dei più. In tanti, sia pubblicamente che privatamente, ci state chiedere il perchè ancora l’Empoli non le abbia presentate, e quando questo avverrà. Ovviamente ci è impossibile rispondere sulla prima domanda, ed onestamente anche noi ci chiediamo il perchè si vada ogni anno cosi lunghi. Possiamo però dire che la settimana prossima sarà quella buona.

Infatti nella prossima settimana, attraverso i canali social della società (nessuna presentazione particolare a pubblico e/o stampa), verranno svelate le tre nuove maglie da gara. I testimonial, salvo sorprese, dovrebbero essere alcuni tra i calciatori più rappresentativi in rosa. Come abbiamo già avuto modo di dire, massimo riserbo su quelle che saranno le novità ed anche sul colore della terza maglia. La nuova maglia sarà poi indossata in occasione della gara di Coppa Italia del 12 Agosto.