La notizia potrebbe rientrare in quelle di colore. Poco ha a che fare con il calcio giocato, niente rispetto ad un possibile ritorno del giocatore ad Empoli. Parliamo di Akpa Akpro e di una forte arrabbiatura che sarebbe esplosa nei suoi confronti da parte della stragrande maggioranza dei tifosi laziali. Il giocatore non è particolarmente nei cuori biancocelesti dal punto di vista sportivo, e la positiva stagione di Empoli non sembra aver minimamente giovato da questo punto di vista.

A far però scattare l’ “insurrezione popolare”, scaturita via social ed attraverso gli interventi del pubblico nelle tante trasmissioni radiofoniche, sarebbe altro. Il nodo infatti è legato alla scelta del numero di maglia. Akpa Akpro avrebbe infatti preso la 21 appartenente al partente Milinkovic, e questo ha dato luogo a più disparati commenti non positivi. Parlando di Akpa, visto che su qualche blog ha riportato alcune cose, dobbiamo dire che al momento non c’è dialogo con l’Empoli per un possibile come back.