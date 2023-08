La posizione di Liam Henderson è (potremmo quasi iniziare a dire, era) una di quelle che dobbiamo considerare borderline. Come scritto diverso tempo fa, su di lui ci sono le attenzioni dei club più prestigiosi di serie B, ma anche il Lecce farebbe carte false per riaverlo. Lo scozzese, impiegato poco lo scorso anno, poteva aver dei dubbi sulla permanenza in azzurro, con una gerarchia che non lo vede nemmeno oggi essere una prima scelta intoccabile. Qualcosa però sembra esser cambiato.

Da sempre mister Zanetti ha espresso la sua stima e la sua ammirazione per Liam, spiegando anche sempre bene il perchè della quantità del suo utilizzo. Non mancando mai però di ribadire quanto il suo contributo fosse sempre prezioso. Ed anche in questa finestra di mercato, lasciando la legittima libertà al giocatore, è sempre stato ribadito il concetto che Henderson non fosse in discussione. Lo scozzese si sta allenando a mille e – senza togliere niente a nessuno – è tra quelli che maggiormente entrano negli occhi se capita di vedere un allenamento, ma anche rifacendoci alle gare amichevoli giocate.

Questo perchè la volontà di Henderson è quella di dimostrare sempre più il proprio valore, facendo capire che lui c’è e che vuol dare il massimo per questa squadra. E proprio la totale fiducia che arriva da società e mister, sta diventando il veicolo per l’eliminazione di quei dubbi che ci potevano essere. Henderson infatti, da quanto arriva, sembra sempre più voglioso di far parte della squadra che si andrà a prendere la storia !