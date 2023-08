Empoli e Lazio sono tornate a dialogare. Come raccontatovi in anteprima, la società azzurra è tornare a lavorare intorno alla possibilità di portare in azzurro Matteo Cancellieri. Il nome del giovane romano è tornato forte nelle ultime ore e ci sarebbe una decisa volontà da parte di mister e dirigenza azzurra su di lui. Nel dialogo sembra essere riemerso anche un vecchio pallino, stavolta però con la Lazio a chiedere all’Empoli. Infatti sono riemersi alcuni discorsi anche in merito a Jacopo Fazzini.

Il giocatore piace moltissimo a Sarri, che lo vedrebbe molto bene nel suo sistema di gioco. C’è però la consapevolezza che al momento, nella Lazio, non potrebbe avere quell’impiego importante a livello di minutaggio. Le due società starebbero quindi valutando (sulla falsa riga del discorso mai poi concretizzato con la Juve per Baldanzi) l’opportunità di inserire il giocatore nella trattativa ma con la permanenza in azzurro. Al momento vanno prese come chiacchiere interlocutorie, anche perchè la Lazio sembra al momento ferma sul non voler gestire Cancellieri come prestito secco. La situazione si potrebbe chiarire meglio la prossima settimana.