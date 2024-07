Sono passati ventisei anni da quando un attaccante che portava sulla maglia il nome Esposito faceva innamorare tutto il popolo azzurro. Ventisei anni dopo, su una maglia azzurra, tornerà quel cognome con la speranza di poterlo urlare tante e tante volte dopo un gol. Ovviamente senza voler far paragoni con Carmine che resterà per sempre un mito. Si torna a chiacchierare di Sebastiano Esposito, dopo il pezzo di quattro giorni fa, per aggiornare la situazione e dar conto del fatto che siamo ai dettagli.

Salvo sorprese, ed un po’ come già pronosticato in tempi non sospetti, quello di Esposito sarà il primo volto nuovo della squadra. Non stiamo a rifare tutta la storia, con l’Empoli che è andato sul giocatore appena finito il campionato ma poi c’è stato un rallentamento per delle legittime riflessioni da parte del ragazzo. Con l’Inter c’è l’accordo già da tempo per un prestito con diritto di riscatto. All’inizio della settimana prossima, come scrivono anche gli esperti di mercato, ci sarà l’incontro definitivo per far firmare il ragazzo che si metterà a disposizione di D’Aversa.

Per la prima volta in questa sessione di mercato possiamo realmente parlare di una situazione in dirittura d’arrivo, ai dettagli come abbiamo scritto. Le conferme arrivano anche da fonti vicine all’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Ancora pochi giorni di partenza ed il primo innesto arriverà.