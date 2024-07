Tra i possibili sostituti di Luperto c’è anche un difensore attualmente impegnato in Serie B con la maglia del Brescia, Andrea Cistana. Il classe ’97 rappresenterebbe una delle alternative al vaglio di Gemmi e si può portare via a cifre ragionevoli. Il difensore ha giocato praticamente sempre nella squadra della sua città – salvo due parentesi con Ciliverghe e Prato – e sarebbe intrigato dal riprovare l’avventura in Serie A. L’Empoli ne apprezza le doti anche caratteriali, Cistana potrebbe diventare un perno dello spogliatoio oltre che un valido elemento difensivo.

Tuttavia, nelle ultime ore si è registrato l’interesse di un’altra concorrente degli azzurri. Stiamo parlando del Lecce, che ha denaro fresco da investire dopo la cessione a titolo definitivo (15 milioni) di Pongracic al Rennes. Lo afferma la Gazzetta dello Sport, secondo cui i salentini sono seriamente interessati a portare Cistana alla corte di Gotti e potrebbe superare l’Empoli nella corsa al difensore.