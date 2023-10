Queste le parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, al termine della gara persa in casa contro l’Atalanta. Vi anticipiamo le parole in forma testuale, appena verrà rilasciato il video lo andremo ad immettere. In sala stampa per noi Alessio Cocchi & Simone Galli.

Questa sconfitta nasce prevalentemente dalla forza dell’Atalanta o c’è qualcosa che non ha funzionato al meglio?

“Credo che preponderante sia la forza dell’Atalanta. Hanno giocato una grande gara, sotto l’aspetto tecnico mi hanno impressionato. Hanno personalità e qualità tecniche, anche chili. Abbiamo cominciato bene ma abbiamo preso gol, sia nel primo che nel secondo tempo. Hanno vinto con merito, questo ci ha abbassato le ali ma abbiamo cercato di avere l’atteggiamento giusto nonostante l’inferiorità generale. Lo dico a bassa voce ma ho visto cose interessanti, che abbiamo cercato di fare ma non siamo riusciti per la forza degli avversari e anche per colpa nostra“

La squadra ha difficoltà a riprendere le partite quando è sotto?

“Come accennavo prima appena subito gol ho visto un po’ di braccino nel voler fare le giocate subito. Abbiamo fatto cose interessanti, però gradirei vedere un maggior numero di passaggi in avanti e a volte li facciamo all’indietro. Ma spesso non dipende dalla nostra volontà, loro erano davvero tanta roba oggi“

Meglio nel secondo tempo?

“Il secondo tempo non mi è dispiaciuto, a parte il gol di Scamacca potevano farne altri ma anche noi. Non ho visto abbassamenti ma molta serietà. Stavamo raschiando il barile, eravamo in difficoltà contro una squadra forte. Si sono viste le doti morali perché siamo un gruppo serio che ha volta di fare. Non è questa la partita che decide il nostro futuro“

Empoli andato in difficoltà per l’atteggiamento aggressivo per l’Atalanta?

“Sono forti, si può dire tutto ma sono forti. Ti mangiano fisicamente, quando la palla è per aria o mezza e mezza diventa loro e non la perdono. Hanno qualità, al cospetto di cotanta qualità ed energia vai in difficoltà nonostante le buone intenzioni. Quando rivedrò la gara ne avrò la conferma, ma abbiamo fatto anche cose interessanti“

C’era il rigore nel primo tempo? Come si è mosso Maldini?

“Non ho visto niente, sono al buio completo. Maldini bene, vogliamo dargli minutaggio, è stato bravo in quel tempo che si è espresso. Spero che fisicamente stia bene“

Rifaresti le stesse scelte in partenza?

“Sì, riferirei la stessa cosa. Anche se sono contento di coloro che sono entrati in campo. Quindi è una risposta importante per il futuro“

Maleh squalificato per la prossima.

“Con me le proteste non devono esistere. Maleh mi ci ha fatto rimanere male, gli ho detto di non parlare con l’arbitro. Se non ti dà rigore non gli puoi far cambiare la decisione. Il lavoro dell’arbitro non mi è piaciuto in generale e non è la prima volta con Massimi, a dire la verità“