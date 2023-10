Si tornava al Castellani dopo la sbornia nel derby e purtroppo l’Atalanta ci ha riportato con i piedi per terra. Vincono i nerazzurri (oggi in maglia rossa) per 3-0 con Scamacca e Koopmeiners nel primo tempo, poi ancora Scamacca nella ripresa. Vediamo le immagini salienti del match: