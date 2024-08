Queste le parole di mister Sullo (D’Aversa squalificato) nella conferenza stampa post gara con il Monza. Per noi, in sala stampa, Alessio Cocchi. Vi riportiamo il tutto in forma testuale, da quest’anno per normativa della Lega, le immagini della conferenza potranno essere messe dalle 12:00 del giorno dopo il match:

Un dispiacere non averla vinta viste le occasioni create soprattutto nel secondo tempo…

In realtà anche il primo secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo solo concluso meno di quello che abbiamo prodotto. Siamo andati in difficoltà soltanto nei primi cinque minuti, dove loro hanno avuto quella giocata di Maldini con il tiro in diagonale. Poi il Monza ha prodotto veramente poco ed è stato per merito nostro. Dovevamo sicuramente concludere qualche volta di più. Alla prima giornata però non è il caso di iniziare a pensare a quello che poteva essere e non è stato. Ci prendiamo il buono di quello che la partita ha detto ed analizzeremo gli errori.

Solbakken poteva entrare un po’ prima visto l’impatto che ha avuto?

È arrivato soltanto giovedì pomeriggio e con noi ha fatto un solo allenamento. Siamo riusciti a mantenere il livello per 90 minuti anche grazie a Caputo ed Ekong ed tutti quelli che sono entrati a gara in corso.

Possiamo dire che tra le cose positive da portare a casa c’è la pressione esercitata e la fase di non possesso?

Assolutamente sì. Soprattutto nella fase centrale del primo tempo siamo stati molto bravi nel recuperare alcuni palloni importanti e dispiace che quelle stesse situazioni non siano state trasformate in occasioni da goal. Ci sono poi state situazioni in cui abbiamo sbagliato il primo appoggio o scelto una situazione conservativa non corretta. C’è da dire che questo campo oggi non permetteva nessuna giocata di qualità, ed è una cosa davvero strana perché io qua ho giocato tante volte e questo manto erboso è sempre stato portato come esempio.

Quali sono state le sensazioni da primo allenatore?

Alla fine non è il ruolo che va a cambiare, l’allenatore è sicuramente molto importante durante la settimana, poi durante la partita perlopiù quel che fatto è fatto anche se magari possono esserci degli incitamenti ed un lavoro più psicologico. Poi noi viviamo assieme 10 ore al giorno e quindi alla fine siamo una cosa sola

L’Empoli ha pagato il fatto che il Monza abbia impostato la gara prettamente sul fisico?

Indubbiamente sì. Poi nel finale, anche in ragione del fatto che siamo al 19 agosto, i difensori si sono aperti un po’ di più e siamo potuti entrare meglio. C’è anche da dire che uno cerca di studiare una partita, incanalarla in un modo, ma poi non si sa mai quello che può venire fuori

Un giudizio sulla prestazione di Fazzini, al quale forse è mancato quel guizzo finale…

Per indole non parlo dei singoli perché questo è un gioco che si fa di squadra. Se la squadra ha fatto la prestazione che ha fatto è per merito di tutti. Poi se mi dici se Fazzini può fare di più, ti dico che con le qualità che ha lui può sempre fare di più.i giocatori di qualità devono sempre avere come obiettivo quello di fare quel qualcosa in più. Si è sacrificato, ha corso, ha tenuto palla e per quanto mi riguarda credo che stasera tutti meritino ampiamente la sufficienza