L’Atalanta lavora in vista del match di domenica sera con gli azzurri e Gasperini dovrebbe andare sul sicuro con il suo 3-4-1-2. La Dea ieri ha liquidato con un netto 6-1 il Cesena in Coppa Italia. La formazione nerazzurra dovrà fare a meno di De Roon squalifica ma sarà regolarmente in campo Hien che aveva avuto qualche problema dopo Cagliari. Anche Zappacosta, che ieri ha giocato in coppa Italia. Retegui e Lookman saranno i due terminali offensivi. Da capire chi tra Samardzic e De Ketalaere sarà messo sulla trequarti. Scamacca e Quadrado sono out.

La formazione di domenica potrebbe essere composta da: Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Retegui, Lookman.