Jacopo Fazzini è il giocatore più chiacchierato in questi giorni in vista della riapertura del mercato di gennaio. Su di lui è noto l’interesse in particolare di Napoli e Lazio ma nella serata di ieri, attraverso l’emittente Sportitalia, è uscita l’indiscrezione che la Fiorentina, in cerca di un sostituto di Bove, potrebbe puntare presto sul centrocampista. Jacopo è attualmente ai box ma si sta avvicinando il suo rientro in campo e rappresenta un giocatore molto importante per la stagione azzurra.

La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni e la Fiorentina starebbe proprio pensando a lui anche per le sue capacità di ricoprire più ruoli, proprio come Bove. Insomma si sta entrando già nel periodo caldo riguardante il calciomercato e il nome di Fazzini è già al centro di voci e indiscrezioni. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane con la speranza di tutti i tifosi azzurri che Jacopo possa terminare la stagione in azzurro.