CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025, mercoledì 18 dicembre 2024 ore 16:30, Stadio “C.S. Sciorba”, Genova

GENOA 0 EMPOLI 1

MARCATORI: 22′ Popov(E)

GENOA: 1 Lysionok, 4 Barbini, 8 Rossi, 10 Romano(66′ Nuredini), 13 Klisys, 16 Contarini, 20 Accornero, 22 Ghirardello(57′ Dorgu), 45 Deseri(84′ Pinto), 53 Kassa(84′ Papastylianou), 73 Grossi(57′ Arboscello)

A disposizione: 27 Magalotti, 9 Nuredini, 14 Fazio, 15 Ferroni, 17 Papastylianou, 19 Dorgu, 28 Pinto, 36 Arboscello, 37 Colonnese, 71 Carbone, 72 Arata

ALL. Jacopo Sbravati

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 4 Bacci(69′ Trdan), 7 El Biache, 15 Falcusan, 27 Matteazzi(82′ Cesari), 34 Bembnista(60′ Mannelli), 39 Baralla, 77 Popov(82′ Monaco), 97 Olivieri, 99 Gravelo(82′ Akpa)

A disposizione: 43 Poggiolini, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 14 Giacomazzi, 21 Trdan, 33 Mannelli, 41 Busiello, 91 Rugani

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Mario Picardi

Assistenti: Boggiani, Lipari

Ammoniti: 82′ Kassa (G), 96′ Trdan (E)

Espulsi:

-Partita sofferta fino all’ultimo secondo ma alla fine regge il baluardo difensivo azzurro che non concede gol al Genoa, pur con qualche brivido. Prima metà di gara dove l’Empoli ha meritato il vantaggio e seconda metà dove si è giocato praticamente ad una porta sola con qualche accenno di ripartenza solo negli uttimi minuti dopo i cambi in attacco operati da mister Birindelli. Proprio quest’ultimo sarà costretto a saltare l’ultimo match dell’anno in casa sabato contro la Cremonese perché espulso nel corso della partita per doppio giallo. Aldilà della reazione eccessiva, l’allenatore dell’Empoli aveva tutte le ragioni per protestare vista la pessima prestazione del direttore di gara che ha scontentato entrambe le squadre con il suo metro arbitrale piuttosto rivedibile. Per quanto riguarda i giocatori c’è sicuramente da segnalare la prestazione dei due attaccanti che, nonostante siano stati lasciati un po’ troppo spesso soli dai compagni, hanno saputo gestire bene il pallone anche sotto pressione. Ancora una prestazione sontuosa di Bacci e soprattutto del giovane 2008 Baralla che si trova ormai a suo agio nella categoria. Nel complesso c’è stata una buona prestazione di squadra che ha mostrato la sua solidità e compattezza pur avendo rinunciato un po’ troppo presto a ripartire per arroccarsi in difesa. Giusto anche sottolineare la giocata di Popov che col suo slalom in mezzo a 3 e la sua zampata ha deciso la partita. Empoli che sale dunque a quota 20 punti e trova il secondo successo consecutivo. La prossima sfida, come già detto, sarà questo sabato contro la Cremonese in casa per l’ultima partita dell’anno.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

2′: Sul primo angolo della partita prova uno schema battendo corto l’Empoli ma il cross di Gravelo è inefficace

3′: Doppia parata del portiere genoano, prima sulla conclusione di El Biache e poi su quella ravvicinata di Gravelo

7′: Entrambe le squadre evitano di pressare alto ma piuttosto aspettano basse per ripartire veloce

10′: Cross di Baralla per la testa di Gravelo ma la conclusione manca di potenza

12′: Grande recupero di Bacci che innesca la ripartenza di Gravelo che si mette in proprio e tenta la conclusone dal limite. Ad opporsi al gol del brasiliano c’è il palo che salva l’estremo difensore genoano

13′: Schema su punizione a liberare Olivieri dal limite ma la palla finisce alta sopra la traversa

17′: Tentativo al volo di Baralla da centro area su cross di El Biache che però non inquadra il bersaglio

19′: Ancora un recupero di Bacci che manda di nuovo in contropiede Gravelo che stavolta serve Popov, l’ucraino passa in mezzo a due e poi serve il compagno a centro area che però manca il controllo

22′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Magia di Popov che inizialmente sembrava aver perso il pallone poi lo recupera, passa in mezzo a due difensori e in allungo batte il portiere

26′: Prova Baralla a lanciare Gravelo oltre la difesa ma c’è un provvidenziale intervento di Barbini ad evitare il pericolo

27′: Ci prova Gravelo da fuori area dopo una giocata di Popov ma il tiro finisce sopra la traversa

30′: Primo squillo del Genoa con la conclusione dal limite di Accornero che non centra la porta

31′: Miracolo di Versari, Romano imbuca per Kassa che si ritrova solo davanti al portiere ma il 52 dell’Empoli dice di no

33′: Di testa Ghirardello da pochi passi ma senza precisione

35′: Bravissimo ancora una volta Versari, stavolta si oppone ad un colpo di testa su calcio d’angolo

37′: Traversa su punizione colpita da Kassa, altro pericolo per la difesa dell’Empoli

41′: Azzurri che adesso faticano ad uscire e Genoa che invece acquista fiducia

43′: Occasionissima per il Genoa! Su angolo si ritrova la palla tra i piedi Ghirardelli che calcia e sulla linea trova l’opposizione fondamentale di Bembnista

44′: Scambiano bene in area El Biache e Gravelo con quest’ultimo che però tenta un dribbling di troppo e perde palla

45′: Finisce senza recupero il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

47′: Confusione in area azzurra, arriva Matteazzi di testa a chiudere

50′: Contropiede veloce condotto da Gravelo che in area di rigore appoggia per Popov ma l’ucraino era in equilibrio precario e calcia male, anche contrastato dal rientro del difensore

53′: Empoli più schiacciato in questo secondo tempo

54′: Giocata di Accornero che evita la pressione prima di Matteazzi e poi di Bacci, si libera per la conclusione e trova il palo ad opporsi

56′:Fa tanta fatica ora l’Empoli ad uscire con un’azione ragionata

57′: Nel Genoa fuori Grossi dentro Arboscello, fuori Ghirardello dentro Dorgu

59′: Quattro tentativi consecutivi di tiro da parte del Genoa che trova uno straordinario Versari ad opporsi

60′: Nell’Empoli fuori Bembnista dentro Mannelli

65′: Possesso palla nettamente in favore dei padroni di casa in questo secondo tempo

65′: Cross dalla sinistra e colpo di testa ravvicinato di Dorgu che non centra la porta

66′: Nel Genoa fuori Romano dentro Nuredini

69′: Nell’Empoli fuori Bacci che aveva accusato dei crampi e dentro Trdan

70′: Pochissimi spunti offensivi dell’Empoli che sembra aver rinunciato ad attaccare e si è arroccato in difesa

74′: Assedio totale dei rossoblù

76′: Sugli sviluppi di un angolo prova la conclusione al volo Gravelo ma era completamente scoordinato

79′: Azzurri che ormi si affidano principalmente ai lanci lunghi e alle sponde di Popov

82′: Nell’Empoli fuori Matteazzi dentro Cesari, fuori anche Gravelo dentro Akpa, fuori Popov dentro Monaco

84′: Nel Genoa fuori Deseri e Kassa dentro Papastylianou e Pinto

85′: Gioco molto spezzettato e più dettato dall’orgoglio che dalla precisione

86′: Rischio di autogol da parte della difesa dell’Empoli su un tiro da fuori, è bravo Versari a reagire prontamente

87′:Tentatio di schema su punizione per l’Empoli ma Trdan calcia alto

88′: Parata straordinaria del portiere del Grifone su un contropiede generato dal recupero palla di Baralla che ha lanciato Akpa in solitaria. Tocco del portiere non ravvisato dall’arbitro che suscita proteste da parte della panchina dell’Empoli con Birindelli che viene espulso per somma di ammonizioni.

90′: Contropiede mal sfruttato dai ragazzi di Birindelli che ora si preparano a resistere all’assalto finale

90′: Mischia caotica in area su angolo dopo una brutta uscita alta di Versari, spazza la difesa

90′: Concessi 6 minuti di recupero

91′:Ennesimo recupero di Bralla che lancia per Monaco in campo aperto ma sbaglia il controllo e si fa rimontare

94′: Contropiede di Monaco che mette un pallone al centro ma subisce un fallo netto non ravvisto dall’arbitro. Altra espulsione sulla panchina dell’Empoli

96′: Tentativo di testa di Barbini su punizione, bloccato facilmente da Versari

97′: Finisce la partita !