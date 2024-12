I PIÙ I MENO – L’esame Atalanta può tirare fuori il meglio dagli azzurri – Sarà difficile reggere “l’onda d’urto” atalantina – L’andamento esterno dell’Empoli – Le tante variabili offensive di Gasperini

L’Empoli va a caccia di un risultato positivo contro la capolista e cercherà di spezzare il ruolino di dieci vittorie consecutive degli uomini di Gasperini. Non sarà semplice, chiaramente, ma la difficoltà della partita può incrementare l’attenzione da parte degli azzurri. Inoltre l’andamento esterno lascia qualche speranza in più: l’Empoli in trasferta ha totalizzato 12 dei 19 punti.

Come dicevamo, affrontiamo l’avversario peggiore, il più in forma. Sarà difficile reggere il gioco dell’Atalanta, che si basa su una grande coralità e su qualche individualità. Gasperini ha a sua disposizione molte variabili, soprattutto in attacco, che possono cambiare in poco tempo l’esito del match.