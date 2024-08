Il Catanzaro è a lavoro in vista della trasferta di Empoli per i trentaduesimi di Coppa Italia. Da dire che in Calabria, ma soprattutto nei tanti tifosi catenzaresi che vivono in Toscana, c’è grane frenesia per questa gara, anche sulle ali dell’entusiasmo rispetto alla passata serie B. Fabio Caserta, neo tecnico delle aquile, sta lavorando principalmente su due moduli, il 4-2-3-1 ed un più classico 4-4-2.

Nell’amichevole contro il Cagliari, persa 2-0, è stato scelto il secondo assetto. In avanti dovrebbero agire Iemmello e Biasci senza grandi dubbi. Altra certezza sarà il portiere, Pigliacelli. In difesa Situm e Krajnc dovrebbero essere i due terzini con Brighenti e Scognamiglio a fungere da centrali. Andando in mezzo Compagnon agirà sulla mezzala destra, Pagano su quella mancina. In mezzo dovrebbero essere in quattro a giocarsi due maglia, ovvero Koutsoupias, Petriccione, Pontisso e Pompetti.