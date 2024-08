Azzurri in campo anche stamane per l’ultima sessione aperta al pubblico prima della sfida di Coppa Italia. Poche le novità da raccontare rispetto agli ultimi giorni, con D’Aversa molto concentrato nel sistemare quelle cose che ancora non sono propriamente affinate nella sua interpretazione tattica. A questo punto si va verso la conferma del 3-4-2-1 come modulo di partenza, e la sensazione è che il primo undici ufficiale sia quasi esattamente quello che ha dato il “la” alla gara con la Samp di sabato scorso.

Non si dovrebbe rischiare Grassi dall’inizio (ricordando che salterà per squalifica le prime due giornate), cosi come per Walu si farà molta attenzione anche in ottica convocazione. Goglichidze e Guarino si giocano il posto di centrale davanti a Vasquez, il georgiano potrebbe essere in vantaggio per ragioni di mercato. I ballottaggi potrebbero essere due e riguardano le corsie esterne di centrocampo, con Pezzella e Cacace da una parte, Gyasi e Stojanovic dall’altra. A veder quanto provato, davanti si partirà con Caputo e Colombo a gara in corso.

Ricordiamo che sabato, in caso di parità al novantesimo, si andrà direttamente ai calci di rigore. Restano indisponibili Perisan, Ebuehi, Zurkowski e Belardinelli.