Mancano venti giorni alla chiusura del calciomercato e l’Empoli è in piena attività per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione di Serie A. Il tempo stringe, ma la dirigenza azzurra è determinata a consegnare a mister Roberto D’Aversa una rosa competitiva per affrontare le sfide che li attendono in vista dell’ennesimo miracolo salvezza. Il focus principale sembra essere concentrato sul centrocampo, con particolare attenzione alla posizione di centrale/regista. Al momento, Alberto Grassi è l’unico giocatore che può ricoprire questo ruolo chiave. Tanti i nomi usciti in questi ultimi giorno, quello di Basic l’ultimo in ordine temporale. La situazione delle mezzali richiede anche attenzione, specialmente sul lato sinistro, considerando che il “buco” a destra sembra essere stato colmato con l’arrivo di Zurkowski.

Sulla fascia destra, il club può contare su una maggiore varietà di scelte con Gyasi e Stojanovic. Tuttavia, manca ancora un elemento che, a sinstra, possa sostituire adeguatamente Maleh, con Pezzella che al momento sembra essere il candidato principale per il ruolo di titolare. In attacco, nonostante l’adozione del modulo 3-4-2-1 possa offrire maggiori opportunità a Fazzini, la squadra necessita ancora di qualcosa. La situazione di Shpendi rimane da definire: se il giovane albanese dovesse essere mandato in prestito in Serie B, diventerebbe ancora più urgente intervenire nel reparto offensivo. La difesa sembra godere di una maggiore copertura, con la speranza di un pronto ritorno di Ebuehi. Si prevede comunque un’ulteriore operazione in questo reparto, con il nome di Natan sotto osservazione, anche in vista del prestito di Guarino. Per quanto riguarda la porta, l’arrivo di Brancolini sembra aver chiuso ogni discorso, con Seghetti probabile terzo portiere e Chiorra destinato a fare esperienza altrove.

Il conto alla rovescia è iniziato: venti giorni possono sembrare pochi, ma per l’Empoli rappresentano un’opportunità cruciale per completare una rosa che possa competere al meglio nella prossima Serie A. La dirigenza è al lavoro, consapevole che ogni mossa potrebbe essere determinante per le sorti della squadra nella stagione che sta per iniziare.