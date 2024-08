AAA cercasi disperatamente centrocampista centrale. Questo quello che virtualmente potrebbe essere l’annuncio che Monteboro potrebbe far pubblicare. Stando ai colleghi di Sky, stiamo cercando altri risconti in queste ore, si andrebbe ad aggiungere un nome alla lista dei candidati per quella posizione. Il nome nuovo, d’esperienza, è quello del croato Toma Basic della Lazio. Classe 1996, porta in dote 70 partite in serie A, un gol e due assist. Giocatore fisico, classico mediano che però per attitudine può essere spostato anche sulla fascia.

La parte finale dello scorso campionato Basic l’ha giocata a Salerno, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Il giocatore resta però fuori dai piani della Lazio, che vorrebbe cederlo. Su di lui ci sarebbe il Bsakshier, che potrebbe proporre ai biancocelesti una formula definitiva. L’Empoli, ovviamente, valuterebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto. La Lazio avrebbe messo sui 2,5/3 milioni il costo del cartellino. Per Basic, che a Roma viene chiamato “il gigante con la faccia d’Angelo”, c’è stata in passato una lunga militanza nel Bordeaux, oltre che a casa proprio con l’Hajduk di Spalato.

Basic si unisce quindi alla truppa degli altri giocatori incasellati trai possibili arrivi in questo mercato. Le prossime giornate inizieranno a far scremare la rosa e capiremo se il nome è destinato a morire o perdurare.