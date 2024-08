Sarà il Sig. Arena di Torre del Greco (NA) l’arbitro che dirigerà la prossima gara degli azzurri, ovvero i trentaduesimi di Coppa Italia con il Catanzaro di sabato prossimo.

Primo incrocio di sempre per questo arbitro con gli azzurri, arbitro che ha non ha mai diretto partite oltre la serie C. Sarà una prima volta anche per il Catanzaro. L’ultima gara diretta è stata Monopoli-Taranto nel passato campionato di C, girone C. Al VAR ci sarà Miele di Nola.

Vediamo tutte le designazioni dei trentaduesimi di Coppa Italia:

SASSUOLO – CITTADELLA Venerdì 09/08 h. 18.00

PRONTERA

VOTTA – MONACO

IV: GUAZZOLINO

VAR: SERRA

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – AVELLINO Venerdì 09/08 h. 18.30

SCATENA

LOMBARDO – CATALLO

IV: POLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LONGO

GENOA – REGGIANA Venerdì 09/08 h. 20.45

DI MARCO

CEOLIN – LUCIANI

IV: DIOP

VAR: MARINI

AVAR: GUALTIERI

MONZA – SUDTIROL Venerdì 09/08 h. 21.15

COSSO

MASSARA – BIFFI

IV: DI FRANCESCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MIELE

CREMONESE – BARI Sabato 10/08 h. 18.00

GALIPO’

PAGLIARDINI – GIUGGIOLI

IV: ANDREANO

VAR: PATERNA

AVAR: PAGNOTTA

H. VERONA – CESENA Sabato 10/08 h. 18.30

CREZZINI

RASPOLLINI – BIANCHINI

IV: GANGI

VAR: GUALTIERI

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – CATANZARO Sabato 10/08 h. 20.45

ARENA

PRENNA – EMMANUELE

IV: PEZZOPANE

VAR: MIELE

AVAR: MARINI

NAPOLI – MODENA Sabato 10/08 h. 21.15

BONACINA

TRINCHIERI – BITONTI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: AURELIANO

AVAR: VOLPI

BRESCIA – VENEZIA Domenica 11/08 h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

FONTANI – PASCARELLA

IV: DJURDJEVIC

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – PALERMO Domenica 11/08 h. 18.30

PERENZONI

MINIUTTI – REGATTIERI

IV: RINALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI

SAMPDORIA – COMO Domenica 11/08 h. 20.45

COLLU

MARGANI – GALIMBERTI

IV: IACOBELLIS

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

TORINO – COSENZA Domenica 11/08 h. 21.15

GHERSINI

RICCIARDI – ARACE

IV: MADONIA

VAR: NASCA

AVAR: BARONI

FROSINONE – PISA Lunedì 24/08 h. 18.00

FOURNEAU

VIGILE – TRASCIATTI

IV: GRASSO

VAR: BARONI

AVAR: MAZZOLENI

LECCE – MANTOVA Lunedì 12/08 h. 18.30

PERRI

TOLFO – BELSANTI

IV: VOGLIACCO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MAGGIONI

SALERNITANA – SPEZIA Lunedì 12/08 h. 20.45

RUTELLA

CORTESE – SCARPA E.

IV: LEONE

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – CARRARESE Lunedì 12/08 h. 21.15

PEZZUTO

NIEDDA – PRESSATO

IV: DE ANGELI

VAR: CAMPLONE

AVAR: NASCA