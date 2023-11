E’ ripreso oggi anche il lavoro del Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra neroverde, stando a quanto arrivatoci, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi e svolgendo un allenamento più aerobico che tecnico/tattico. Nella parte finale un lavoro intenso sul possesso palla. Hanno fatto rientro i primi elementi convocati dalle nazionali, risultano ancora fuori i vari Vina, Erlic, Bajrami. Alvarez ed Obiang sono ancora indisponibili per motivi fisici. Non sembrano esserci molti dubbi per quello che potrebbe essere l’undici di partenza domenica pomeriggio, a partire dal modulo che sarà il 4-2-3-1. Al netto di possibili defezioni, Dionisi potrebbe sviluppare questo undici di partenza: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti.