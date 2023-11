Se ne parla da tempo, ed ogni tanto il discorso ritorno fuori. L’argomento è il forte interesse della Fiorentina intorno a Tommaso Baldanzi, e nelle ultime giornate tutti i quotidiani fiorentini sono tornati a parlarne. Stando a quanto arriva da Firenze sembra che la società gigliata abbia già pronto il piano per arrivare al gioiellino di Castelfiorentino. La sessione di mercato che si aprirà a gennaio potrebbe già essere buona per far mettere faccia a faccia le due società, provando a trovare la giusta chiave per la chiusura. L’obiettivo – dichiarato tra le righe – del club viola è quello di anticipare la concorrenza, senza dover andare alla prossima estate.

Una delle cose che sarà chiara a tutti, qualora la situazione dovesse andare cosi come da Firenze si scrive, è che Tommaso Baldanzi non si muoverà da Empoli fino al termine della stagione in essere. Ovviamente il nodo principale sarà quello legato al costo del cartellino; Monteboro potrebbe fissare intorno ai 20 milioni trattabili il prezzo del proprio gioiello. Difficile capire ad oggi quanto è ampio il margine di manovra, quello che ormai è certo sta nella volontà della Fiorentina di arrivare a Baldanzi, ed al fatto che difficilmente Baldanzi sarà in maglia azzurra nella stagione sportiva 24/25. Gennaio ci racconterà di più.