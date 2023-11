Il CIES ha pubblicato la classifica delle prime 10 società di Serie A per numero medio di calciatori Under 23 convocabili dall’Italia schierati nelle formazioni titolari in queste prime 12 gare di campionato. A sorpresa l’unica big presente è la Juventus nona, alcune squadre addirittura non ne hanno proposti come Inter, Milan, Napoli e Lecce. In testa il Frosinone, al secondo posto la squadra azzurra con giocatori come Fazzini, Baldanzi, Cambiaghi, Cancellieri, Ranocchia a essere maggiormente utilizzati. Qualche presenza anche per Maldini, al rientro da un lungo infortunio e una presenza alla prima giornata di campionato anche per il portiere Caprile, fermato poi dal grave infortunio a fine agosto. E in rampa di lancio potrebbe esserci presto anche Gabriele Guarino, classe 2004.

1 – Frosinone 3.1

2 – Empoli 2.8

3 – Atalanta 1.8

4 – Monza 1.5

5 – Fiorentina 1.4

6 – Hellas Verona 1.3

7 – Torino 1.0

8 – Cagliari 0.9

9 – Juventus e Salernitana 0.8

Questa invece la graduatoria delle squadre che ne hanno utilizzati di meno:

1 – Inter, Milan, Napoli e Lecce 0.0

5 – Genoa 0.1

6 – Sassuolo e Udinese 0.2

8 – Lazio 0.5

9 – Roma 0.6

10 – Bologna 0.7