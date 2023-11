Riprenderà oggi, dopo due giornate di sosta, la preparazione degli azzurri. Si torna alla settimana tipo, con la gara di campionato da preparare, gara che ci vedrà opposti in casa al Sassuolo. Ovviamente anche questa settimana inizierà senza diversi elementi per via delle nazionali, già però da questa sera i calciatori inizieranno a rientrare alla spicciolata. Occhi puntati su Tommaso Baldanzi, da capire se per lui ci sarà subito il ritorno in gruppo o se invece, al contrario, servirà ancora del tempo per poterlo vedere con gli atri ed a disposizione. Per il resto, il tecnico Andreazzoli dovrebbe avere tutti a disposizione, eccezion fatta per i lungodegenti Pezzella e Belardinelli.

Non sarà logicamente dalla seduta di oggi che si inizieranno a capire le idee specifiche per la gara di domenica, la sensazione però è che Andreazzoli abbia individuato un undici abbastanza solido al quale apportare non molte variazioni in partenza. Ci sono dei calciatori che scalpitano per avere più spazio, calciatori che nelle ultime giornate di lavoro hanno decisamente fatto vedere dei progressi importanti; Kovalenko e Maldini su tutti. Non dovrebbero esserci invece novità per quanto riguarda l’assetto tattico, il 4-3-2-1 (che poi spesso davanti è tre puro) è ormai il cavallo di battaglia di questa nuova gestione andreazzoliana. La squadra si allenerà tutti i giorni, sedute aperte fino a quella di giovedi.