Il centrocampista azzurro, Viktor Kovalenko, ha rilasciato un intervista nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Vi riportiamo alcuni estratti.

Viktor, partiamo dalla sua famiglia. Come sta?

“Ci siamo un po’ sparpagliati. Papà, che si chiama come me, mi ha raggiunto a Empoli. Mamma Ludmilla ha deciso di restare a Kherson. Mio fratello Dimitri si spostato in Germania e per fortuna lavora lì. La mia fidanzata Anastasia di solito è qui a Empoli, ma adesso è tornata a Kiev dalla sua famiglia per qualche giorno, trenta ore di pullman. Da Firenze ogni settimana ci sono le partenze. Non sono preoccupato, a Kiev la situazione è sotto controllo.”

Un anno e mezzo fa ci raccontò che suo padre aveva comprato un fucile. Ha dovuto usarlo?

“Per fortuna non ce n’è stato bisogno. Non avrebbe mai voluto sparare, ma se fosse stato costretto…Nei primi mesi di guerra la mia famiglia non poteva muoversi. Io aspettavo notizie, ma anche le telefonate erano veloci e sommarie. C’era pure il timore che venissero intercettate. Faticavo a dormire, è stato un periodo tremendo. Poi la situazione è leggermente cambiata, i miei genitori mi hanno raggiunto a La Spezia e da lì si sono rifugiati in Georgia, dove sono rimasti un anno. E a fine estate papà è venuto a Empoli e mamma è tornata a Kherson. Mi manca mamma, ho paura per lei. Anche ora ci sono bombardamenti quasi tutti i giorni, ma se ne parla sempre meno. So che lei è felice di stare a Kherson: solo lì può sentirsi davvero a casa. E ci sono alcuni amici che la aiutano. Ma quando diventa buio resta sola.”

Da quanto tempo non va in Ucraina?

“Tre anni. Mi manca tanto casa mia. L’ultima volta organizzai una bella cena con gli amici. Io sono fortunato: i calciatori professionisti danno lustro al Paese e non sono stati chiamati a combattere. Ma i non professionisti, invece, hanno fatto la guerra.”

L’unico calciatore russo della A è Miranchuk. In Empoi-Atalanta eravate entrambi in panchina. Quali sentimenti prova verso i colleghi russi?

“Non so come reagirei se trovassi un russo in campo. Non è colpa loro, però mi dispiace che non abbiano usato i social e la popolarità per diffondere messaggi contro la guerra.”

Finiamo con il calcio. Il gol al Napoli le ha regalato un sorriso atteso da tempo.

“E’ stato il gol più bello della mia carriera. Ma anche se fosse stato brutto lo prendevo lo stesso: decisivo, al Maradona, contro i Campioni d’Italia. Con Andreazzoli mi trovo bene, giochiamo un po’ come il mio Shakhtar. Spero di tornare a Empoli sui livelli migliori e di meritarmi di nuovo la convocazione in Nazionale. Poter rappresentare l’Ucraina avrebbe per me un valore immenso. E, dopo il pari con l’italia, speriamo di qualificarci all’Europeo con i playoff.”