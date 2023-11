I PIÙ

– La fiducia ritrovata dopo la partita di Napoli

– Il recupero di giocatori importanti I MENO

– Sassuolo squadra temibile in zona offensiva

– Empoli fino a questo momento meglio fuoricasa

Dopo la partita di Napoli, che ha portato a un incredibile quanto inaspettata vittoria, Andreazzoli si ritrova un gruppo più convinto nei propri mezzi. La fiducia e la convinzione saranno aspetti importanti da qui in avanti e un successo come quello del Maradona può essere la scintilla. Inoltre si sono recuperati giocatori importanti, come lo stesso Kovalenko che finora sembrava un corpo estraneo ma che può essere utilissimo alla causa.

L’Empoli fa molta fatica a esprimersi ai suoi abituali livelli in casa e questo, nonostante l’incessante apporto del pubblico, è un dato di fatto. Il Sassuolo poggia su una base tecnica invidiabile ed è nel reparto offensivo che esprime la maggior qualità. Gli azzurri dovranno essere cauti e stare attenti a non far valere il maggior tasso tecnico degli ospiti.