Sarà il Sig. Sozza di Seregno (MI) l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma domenica in casa con il Sassuolo.

Quella di domenica sarà la quarta gara diretta in stagione, in serie A, da Sozza. Il fischietto lombardo ritrova gli azzurri dopo due anni, l’ultimo incrocio fu la partita inaugurale della stagione 21/22 che perdemmo in casa con la Lazio. In totale sono quattro i precedenti tra il milanese e gli azzurri, il bilancio per l’Empoli è di due pareggi e due sconfitte. Quattro i precedenti anche per i neroverdi, in questo caso troviamo due successi e due sconfitte. La squadra più diretta da Sozza è il Pisa con nove arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Atalanta-Inter 1-2. Al VAR ci sarà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SALERNITANA – LAZIO Sabato 25/11 h.15.00

PRONTERA

BACCINI – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 25/11 h.18.00

MARIANI

GIALLATINI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA

MILAN – FIORENTINA Sabato 25/11 h.20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – MARGANI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGNOTTA

CAGLIARI – MONZA h. 12.30

MARCHETTI

VECCHI – PERROTTI

IV: VOLPI

VAR: SERRA

AVAR: GARIGLIO

EMPOLI – SASSUOLO h. 15.00

SOZZA

DI MONTE – RICCI

IV: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: PAIRETTO

FROSINONE – GENOA h. 15.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

ROMA – UDINESE h. 18.00

MASSIMI

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE Lunedì 27/11 h. 18.30

LA PENNA

BERTI – BOTTEGONI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO Lunedì 27/11 h. 20.45

COLOMBO

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI