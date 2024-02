L’attaccante azzurro, M’Baye Niang, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Dazn nel dopo gara con la Salernitana.

“Avevo tanta voglia di tornare, ho sentito un club che aveva voglia di andare avanti e aveva un bel progetto. Sono contento.

Gol pesante?

“Importante rimanere freddo, non è semplice tirare un rigore. Sono contento per la squadra perché hanno fatto un gran lavoro in uno stadio con grandi tifosi. Siamo rimasti freddi e questa è la strada per salvarsi”

Hai chiesto di calciare il rigore?

“Il mister ha detto che devo calciare io. Sappiamo che è un momento difficile, bisognava rimanere freddi, io ho confidenza, Ringrazio Cancellieri che mi ha lasciato calciare”.

Il tuo rapporto con Nicola?

“Io l’ho sempre avuto contro, è bravo, dà tanto ai suoi giocatori ed è convito di quello che vuole fare. Quando è così i risultati si vedono, noi facciamo quello che ci chiede. Io da solo non posso salvare l’Empoli, ma giocando di squadra così si potrà fare qualcosa di bello e avremo delle belle soddisfazioni”.